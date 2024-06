Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Nintendo ha annunciato che la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2024. Questa notizia ha entusiasmato i fan della serie Zelda, che ora possono assicurarsi questa edizione speciale della console. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Vedi preorder su Gamestop

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: cos’è e cosa include?

La Nintendo Switch Lite Hyrule Edition è una versione speciale della console portatile di Nintendo, pensata per celebrare l’universo di Zelda. Questa edizione si distingue per la sua colorazione dorata e per le decorazioni ispirate al regno di Hyrule, compreso lo stemma di Hyrule sulla parte posteriore. Inoltre, include un codice per un’iscrizione individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, offrendo ai giocatori l’accesso a un catalogo in continua espansione di giochi classici e funzionalità online.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: caratteristiche principali

La Nintendo Switch Lite è una console compatta e leggera, con comandi integrati, ideale per il gioco in mobilità. È compatibile con tutti i giochi Nintendo Switch giocabili in modalità portatile. Tuttavia, per sfruttare appieno le funzionalità dei giochi che richiedono i controller Joy-Con, come il rumble HD o i sensori di movimento, è necessario collegare i Joy-Con, venduti separatamente.

Inoltre, la Switch Lite permette di collegare fino a otto console per sessioni di multiplayer locale, e con un'iscrizione a Nintendo Switch Online, è possibile giocare con amici lontani e accedere a offerte esclusive come Tetris 99 e i voucher per giochi Nintendo Switch.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: quando esce?

La Nintendo Switch Lite Hyrule Edition sarà disponibile dal 26 settembre 2024. Assicuratevi di prenotare il vostro esemplare per non perdere questa edizione speciale e commemorativa.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione speciale della Nintendo Switch Lite è perfetta per gli appassionati della serie Zelda e per chiunque apprezzi il gioco in mobilità. Grazie alla sua compattezza e leggerezza, è ideale per chi gioca spesso fuori casa. Inoltre, l'iscrizione a Nintendo Switch Online inclusa offre un valore aggiunto per chi ama giocare online e accedere a un'ampia gamma di giochi classici.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: quanto costa e dove acquistarla

Al momento, è possibile prenotare la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition attraverso Gamestop. Noi di Spaziogames continueremo a seguire i principali siti per eventuali offerte e aggiornamenti sulle disponibilità.

Prenotate ora la vostra Nintendo Switch Lite Hyrule Edition per vivere un’esperienza di gioco unica e celebrare uno dei franchise più amati di Nintendo.