La data di uscita di Silent Hill 2 Remake sta per arrivare, c'è un grande indizio

Silent Hill 2 Remake è tra i grandi progetti che i videogiocatori stanno aspettando ma, come in molti casi del genere, manca ancora una data di uscita definitiva. Gamestop, però, ha addirittura aperto i preordini del gioco e quindi è lecito pensare che una data possa arrivare presto.

Il remake di uno dei survival horror più amati di sempre curato da Bloober Team, autore tra gli altri dell'ultimo Layers of Fear e di The Medium (lo trovate in offerta su Amazon).

Un progetto che abbiamo visto tempo fa e di cui sappiamo ancora poco, ma tre le informazioni ci sono delle brutte notizie per quanto riguarda i cacciatori di trofei.

Qualche settimana fa era emersa la pagina Steam di Silent Hill 2 Remake, e pensavamo che ci potessero essere delle novità sostanziali per il titolo tra cui la tanto attesa data di uscita.

Sono stati implementati pochi cambiamenti, ma abbastanza significativi per indicarci che lo sviluppo continua a procedere: è stato infatti cambiato il nome del publisher da "Konami Digital Entertainment" a un più semplice "KONAMI", oltre ad aggiungere internamente gli obiettivi sbloccabili.

Ora, grazie a Gamestop, possiamo sperare che delle notizie davvero importanti su Silent Hill 2 Remake possano emergere nel breve termine.

La grande catena di videogiochi, ha infatti aperto i preordini per il gioco. Ma non solo:

I preordini del remake di Silent Hill 2 sono attivi su GameStop e Video Games Plus, e l'account ufficiale del primo ha confermato che presto ci saranno delle novità.

I preordini sono stati aperti in tante altre catene e negozi online nel frattempo e, a questo punto, la "novità" in arrivo non può essere altro che una data di uscita definitiva.

Nel frattempo i fan della saga di Konami hanno avuto un altro prodotto di Silent Hill di cui godere in questi giorni, ma non è andata benissimo.