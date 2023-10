Silent Hill 2 Remake potrebbe lasciare l'amaro in bocca ai cacciatori di Trofei

Silent Hill 2 riceverà un remake realizzato da Bloober Team, tanto che nelle ultime ore sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo nella giusta direzione, visto che il gioco è sparito dai radar da molti mesi.

La saga horror targata Konami, che potete recuperare su Amazon in un'ottima Collection, riceverà prossimamente un rifacimento di uno dei capitoli più amati.

La pagina Steam di Silent Hill 2 Remake si è infatti aggiornata nelle scorse ore, tanto che molti pensano che vi siano novità in vista per il suo debutto.

Ora, come riportato anche su Reddit, sembra proprio che il gioco avrà pochissimi Achievements da sbloccare, almeno su Steam.

Il remake del secondo capitolo dovrebbe comprendere solamente 12 obiettivi sbloccabili: ciò solleva di conseguenza qualche domanda circa quanti - e quali -potrebbero essere invece i Trofei su PS5, Platino incluso.

Non avendo i nomi e descrizioni di tali Achievements, ora come ora è piuttosto difficile (se non impossibile) giungere a una conclusione: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito, consigliando ai cacciatori di Trofei di rimanere in attesa di buone nuove.

Da quello che sappiamo Silent Hill 2 Remake sarà in ogni caso un’esperienza fedele al titolo originale, seppur con alcune modifiche: Bloober ha infatti già spiegato di voler effettuare un redesign di alcuni elementi, come nel caso dell’infermiera, uno dei nemici più iconici della serie.

Ma non è tutto: questo processo di modernizzazione renderà il remake di SH2 addirittura «più interessante dell’originale», perlomeno stando alle parole dell’artista Masahiro Ito (sicuramente non il primo che passa, quindi).

Per concludere, ricordiamo anche che tra una manciata di giorni arriverà un nuovo curioso progetto dedicato al noto franchise horror: da poco è stata infatti confermata la data della prima puntata della serie interattiva Silent Hill Ascension.