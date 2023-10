Silent Hill 2 Remake potrebbe tornare a mostrarsi presto

Continua a esserci un enorme mistero per l'effettiva uscita di Silent Hill 2 Remake, nuova edizione del celebre survival horror di Konami ormai annunciato quasi un anno fa, ma ancora oggi senza data d'uscita.

La casa di Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo ) ha deciso come ormai noto di puntare fortemente sulla rinascita del suo franchise survival horror, con il remake del secondo episodio che rappresenterà un importantissimo passo per conquistare vecchi e nuovi fan della saga.

Come anticipavamo in precedenza, non è stata però annunciata alcuna data: l'attore che interpreta il protagonista James Sutherland aveva anticipato un'uscita nel 2024, senza però trovare alcuna conferma dal team di sviluppo.

Nei prossimi giorni potrebbero tuttavia arrivare finalmente delle novità interessanti per il futuro di Silent Hill 2 Remake: come segnalato da Game Rant, la pagina ufficiale su Steam si è infatti aggiornata nelle scorse ore.

Sono stati implementati pochi cambiamenti, ma abbastanza significativi per indicarci che lo sviluppo continua a procedere: è stato infatti cambiato il nome del publisher da "Konami Digital Entertainment" a un più semplice "KONAMI", oltre ad aggiungere internamente gli obiettivi sbloccabili.

Resta però da dire che un aggiornamento della pagina Steam non corrisponde necessariamente a nuovi trailer o annunci in arrivo: anche lo scorso giugno avevamo assistito a un update importante, con tanto di peso ufficiale e requisiti consigliati, al quale non è però seguita alcuna ulteriore conferma. Si tratta comunque di un evento significativo e che conferma come il progetto continui a fare passi in avanti.

Chiaramente continueremo a monitorare la situazione, augurandoci che Bloober Team e Konami possano fare chiarezza il prima possibile sull'effettivo stato dei lavori su Silent Hill 2 Remake, in uscita su PS5 e PC: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, a breve arriverà un nuovo curioso progetto per ingannare l'attesa: è stata infatti confermata la data della prima puntata della serie interattiva Silent Hill Ascension.