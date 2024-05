Helldivers 2, è boom di recensioni positive (con sorpresa di nessuno)

Dopo il caos del fine settimane, la community di Helldivers 2 ha chiesto ai giocatori di ritirare i punteggi negativi e di rimpiazzarli con quelli positivi al loro posto, cosa che a quanto pare è accaduta.

Lo sparatutto PC e PS5 (che trovate anche su Amazon) è stato al centro di un grave caso di review bombing per via dell'obbligo (poi revocato) di avere un account PSN obbligatorio per i giocatori PC.

La democrazia alla fine ha vinto, tanto che ora c'è stata una netta inversione a U anche per quanto riguarda le recensioni da parte degli utenti.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, dopo essere stato bombardato da recensioni negative su Steam, Helldivers 2 sta tornando alla "normalità".

SteamDB ha riportato infatti che lo sparatutto cooperativo ha accumulato oltre 200mila recensioni positive da quando Sony ha deciso di cambiare idea circa la sua decisione sui requisiti PSN, solo un paio di giorni fa.

Un'inversione di rotta sufficiente per rimettere le cose a posto: Helldivers 2 ha infatti ora una valutazione complessiva “Perlopiù positiva”, anche se il recente periodo di recensioni è ancora “Nella media”.

Considerando che la scorsa settimana il gioco è stato colpito da circa 300mila recensioni negative degli utenti, si tratta di un'inversione di tendenza netta, ed è probabile che le valutazioni positive continueranno ad arrivare anche nei prossimi giorni.

Si tratta di una buona notizia per lo sviluppatore Arrowhead Studios, che forse non meritava davvero di subire il peso del contraccolpo (sebbene qualcuno stava per perdere il posto di lavoro).

Questo, nonostante anche Hellblade 1 sia stato oggetto di recensioni negative da parte dei fan delusi dal sequel.

Restando in tema, la patch 01.000.302 di Helldivers 2 è disponibile da oggi e risolve il frustrante problema che impediva il corretto funzionamento degli effetti Damage-over-Time, e non solo.