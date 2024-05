Helldivers 2, Arrowhead elogia i fan dopo le polemiche: «Insieme creiamo un nuovo standard»

Se avete bazzicato sul web negli ultimi giorni forse vi sarete accorti che Helldivers 2 è stato l'argomento del weekend. Una volta tanto non per i suoi meriti, per un record o un'impresa mirabolante dei giocatori, ma per colpa di PlayStation.

C'è stato, ad un certo punto, il momento in cui la casa nipponica ha deciso di imporre in anticipo l'attivazione di un account PlayStation già obbligatorio di suo su PS5 (lo trovate su Amazon), per poter giocare Helldivers 2 anche su PC.

Dopo svariate ore e battaglie tra PlayStation, Arrowhead e i fan, alla fine la guerra è finita sotto una valanga di recensioni negative che alla fine sono state rimossa ma che, durante il conflitto, hanno portato PlayStation a fare un clamoroso dietrofont.

La bagarre di Helldivers 2 si è riversata anche su Helldivers 1 ad un certo punto ma, ora che le armi da fuoco delle community e delle aziende hanno smesso di sparare, il CEO di Arrowhead fa un bilancio finale ed elogia la community.

«Innanzitutto, sono impressionato dalla forza di volontà della community di Helldivers 2», ha detto Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead.

Elogiando i fan per la capacità di collaborazione, così come i "partner e amici" di PlayStation che hanno preso una decisione differente dopo le polemiche.

Questa è una vittoria anche per Arrowhead in generale, e non solo, perché con Helldivers 2 il team di sviluppo vuole cambiare il mondo dei videogiochi. O quasi, come dichiara Pilestedt alla fine del suo post:

«Insieme vogliamo stabilire un nuovo standard su cosa sia un gioco dal vivo e su come gli sviluppatori e la community possano supportarsi a vicenda per creare le migliori esperienze di gioco.»

Questo caso è emblematico per il modo in cui il mondo dei videogiochi è cambiato, e in particolare la gestione delle community.

Arrowhead la prenderà bene facendo diventare le recensioni negative un nuovo mantello, mentre PlayStation ha bisogno di riprendere fiato e capire come gestire la propria comunicazione, come abbiamo spiegato in un nostro SpazioGames Originals.