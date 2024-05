Helldivers 2, la community "ha vinto" e chiede di rimuovere le recensioni negative

Helldivers 2 è stato suo malgrado da poco coinvolto in una polemica che ha infiammato il web e non solo.

Lo sparatutto PC e PS5 (che trovate anche su Amazon) è stato infatti al centro di un "attacco" sotto forma di review bombing per via dell'obbligo poi revocato di avere un account PSN obbligatorio per i giocatori PC.

Advertisement

Come ormai saprete bene, la democrazia alla fine ha vinto, nonostante ora siano i giocatori a chiedere di riporre le armi.

Questo, nonostante anche Hellblade 1 sia stato oggetto di recensioni negative da parte dei fan delusi (dal sequel).

Come riportato anche da TheGamer, la community di Helldivers 2 sta chiedendo ai giocatori, attraverso innumerevoli post su Reddit e X/Twitter, di ritirare i punteggi negativi e di lasciare quelli positivi al loro posto.

«Se state leggendo, andate a modificare le vostre recensioni negative», ha scritto un utente di Reddit, raccogliendo oltre 4.000 upvotes.

«Abbiamo vinto! Andate a cambiare la vostra recensione se non l'avete ancora fatto».

Alcuni fan hanno anche lasciato delle istruzioni: andate sul vostro profilo, aprite la scheda “Recensioni”, trovate il punteggio di Helldivers 2, cliccate su “Non consigliato” per aprirlo e poi premete “Elimina” sul lato destro.

In alternativa, è possibile modificare la recensione e ribaltare la raccomandazione. Alcuni fan suggeriscono di farlo, ma anche di cancellare la recensione originale, in modo da non cancellare completamente le critiche.

La comunità chiede anche a chi non ha partecipato al review bombing di lasciare nuovi punteggi positivi per contribuire a far salire la valutazione complessiva. Alcuni, che sono stati votati in massa, hanno già ammesso di averlo fatto.

Probabilmente, il gioco non tornerà al punteggio positivo che aveva prima del weekend, ma Helldivers 2 sembra essere uscito dalla tempesta.

Nel frattempo, i giocatori di Helldivers 2 pensano che gli Impalers del primo capitolo siano in arrivo nel sequel, assieme ad altre armi, mantelli e altro.

Ma non solo: un design "accidentale" per il mantello di Helldivers 2 cita proprio le recensioni negative arrivate su Steam.