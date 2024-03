La cancellazione di P.T. fa ancora male ai fan

Come molti videogiocatori sapranno, non c'è niente di peggio di una cancellazione. Soprattutto quando abbiamo avuto la possibilità di provare quel gioco, come nel caso di P.T. e del progetto Silent Hills.

Il capitolo mai mano del franchise Konami (che potete acquistare su Amazon in un'ottima compilation) è diventato un cult, sebbene il suo destino appare segnato.

Mentre non avremo mai P.T., avremo comunque a breve un remake di Silent Hill 2, sperando ne valga la pena.

Sviluppato da Kojima e dal suo team per Konami, P.T. è stato vittima del divorzio tra Hideo e il publisher nipponico, tanto che il gioco finale è stato cancellato.

In una discussione su Reddit, proprio P.T./Silent Hills ha ricevuto il maggior numero di upvotes ed è diventato la prima risposta alla domanda: «Quale gioco cancellato è stato il più devastante?».

Spulciando tra le altre risposte troviamo molte altre occasioni mancate: «Non ho ancora dimenticato Starcraft: Ghost» dice un fan.

Un altro utente ha nominato Scalebound: «La cancellazione di Scalebound mi ha colpito duramente. Sembrava un RPG d'azione con i draghi così promettente e ne attendevo con ansia l'uscita».

Alcuni nominano Mega Man dicendo: «Per me, nel lungo periodo, Mega Man Legends 3». Tuttavia, P.T. è sempre e comunque il progetto verso cui i fan hanno maggiori rimpianti.

Vero anche che gli stessi è meglio che si mettano l'anima in pace, visto che Kojima non ha alcuna intenzione di tornare a lavorare sul titolo in questione (sebbene un horror diretto dal papà di Metal Gear Solid sia comunque in lavorazione).

Restando in tema, tempo fa un modder è riuscito a far girare P.T. su una PS5 senza modifiche, per un risultato davvero niente male.

Ma non solo: è stato rilasciato anche un teaser trailer in-engine per un nuovo gioco horror realizzato in Unreal Engine 5 e ispirato a P.T..