Silent Hill 2 Remake è pronto ad uscire: c'è il primo rating

Silent Hill 2 Remake è nuovamente sparito dopo la sua ultima apparizione ma, a quanto pare, lo sviluppo da parte di Bloober Team sembra essere arrivato alla conclusione perché è arrivato un rating da un ente di classificazione.

In questi casi significa che il gioco è completo, e ci sono tutti gli elementi perché le agenzie possano classificarne i contenuti per poi stabilire l'età consigliata per giocare al titolo di riferimento.

Qualche settimana fa, Bloober Team aveva dato un aggiornamento su Silent Hill 2 Remake assicurando che lo sviluppo era quasi giunto al termine.

A quanto pare deve essere vero perché, come riporta Gamingbolt, perché un ente di classificazione coreano ha espresso il suo giudizio sul videogioco.

Il Game Rating and Administration Committee della Corea del Sud ha analizzato Silent Hill 2 Remake ed espresso le sue valutazioni (le trovate qui), confermando che il titolo sia arrivato alla fine del suo ciclo produttivo, o quasi.

Silent Hill 2 Remake è infatti confermato per PS5 e PC ma, al momento, non c'è una data di uscita definitiva per il progetto. Neanche un anno, in realtà, perché la stessa Konami ha voluto rispondere con un "no comment" parlando di una possibile release nel 2024.

Nell'ultimo State of Play c'è stata se non altro l'occasione per vederlo in azione per la prima volta, con un gameplay più esteso che ha dimostrato il frutto del lavoro di Bloober Team.

Un filmato che non è stato esattamente colto con grande interesse da parte della critica e dal pubblico, e anche lo stesso team di sviluppo ha voluto precisare che non rappresenta il reale valore della produzione. Scopriremo la verità all'uscita, insomma.

