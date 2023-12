OD è il nuovo horror Xbox di Hideo Kojima

Avevamo dimenticato Overdose, il presunto gioco horror di Hideo Kojima, che a quanto pare ha fatto capolino in un trailer ai TGA ma con un titolo diverso: OD.

A giugno era infatti spuntato un rumor che riguardava il fantomatico progetto del papà di Death Stranding, che potete recuperare su Amazon, ancora non confermato ufficialmente.

Nei mesi successivi Overdose si era mostrato nuovamente, ma in alcuni server Discord privati, per poi sparire.

Ora, è Kojima stesso dal palco dei The Game Awards a spiegare il gioco, il tutto dopo aver visionato un breve teaser del gioco.

OD vedrà la partecipazione del regista Jordan Peele, oltre che di Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier, ossia i protagonisti di questo trailer sviluppato con Unreal Engine e Metahuman, per piattaforme Xbox.

«Mi piace sempre mettere alla prova nuove cose, ma questa con l'aiuto di Xbox Game Studios e l'utilizzo delle loro tecnologie cloud, è pensata per creare una cosa davvero coinvolgente e che nessuno ha mai visto. È un gioco, ma allo stesso tempo è anche un film, ed è come una nuova forma di medium», spiega Kojima.

In precedenza si era vociferato che Kojima stesse collaborando con Xbox per realizzare un gioco basato su cloud, ed è chiaro che OD sia proprio quel progetto.

Senza dimenticare che, di recente, il papà di MGS aveva anche descritto il suo prossimo gioco in arrivo come “un nuovo medium“ nel corso di un’intervista al The Guardian.

