P.T. ora gira senza problemi anche su PS5, grazie a un fan

Mentre Konami sembra finalmente pronta a svelare il futuro di Silent Hill, molti fan non hanno mai dimenticato di pensare al suo passato o, meglio ancora, a quello che avrebbe potuto essere il destino del franchise: P.T. è infatti rimasto ancora nel cuore degli appassionati, seppure il publisher abbia ormai deciso di cancellare definitivamente il progetto.

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi capitoli della serie, tra i quali potrebbe esserci anche un remake del secondo Silent Hill (potete riscoprirlo nella HD Collection, che trovate su Amazon) noto dataminer e modder Lance McDonald ha infatti svelato di essere riuscito a trovare un modo per far funzionare il teaser di Silent Hills anche sulla sua PS5 principale, con tutti gli ultimi aggiornamenti e senza alcun jailbreak.

Ricordiamo infatti che una ex dipendente della compagnia aveva confermato che a decidere la rimozione di P.T., includendo la poi conseguente incompatibilità con le piattaforme di ultima generazione, era stata Konami stessa e che Sony ha semplicemente esaudito le richieste del team.

Tuttavia, il fan è riuscito a scoprire un trucco che, anche se per la maggior parte dei fan potrebbe risultare inaccessibile, ha effettivamente permesso di lanciare P.T. anche sulle PS5 più moderne e senza alcun intoppo.

Ricordiamo che infatti era già stato dimostrato come la demo era perfettamente in grado di funzionare sulle console next-gen, salvo poi essere stata resa nuovamente non funzionante, molto probabilmente dopo un intervento di Konami.

Lance McDonald ha però spiegato di essere riuscito ad aggirare il problema importando un emulatore PS4 direttamente da una PS5 con jailbreak — del resto, proprio lui era stato tra i primi a svelare che la console è stata bucata — sfruttando la funzionalità di backup da un dispositivo USB.

Il sistema ha ingannato la console “principale”, che ha riconosciuto il software come legittimo e ha permesso di far girare P.T. senza alcuna modifica: potete osservare voi stessi il risultato nella seguente clip video.

hahahahhHAHHAHA I got P.T. working on a fully updated, non-jailbroken PlayStation 5! Eat shit, Konami! This console has never been jailbroken, I was able to transfer a hacked PS4 emulator from a different jailbroken PS5 using USB backup to unlock the game on my main PS5! pic.twitter.com/fDTklXVg1n — Lance McDonald (@manfightdragon) October 17, 2022

La passione che i fan continuano ad avere per l’ormai defunto Silent Hills è certamente sorprendente, ed è davvero un peccato che ormai tali sistemi siano l’unico modo per continuare a poter accedere il teaser.

Chissà se in futuro Konami non deciderà di cambiare idea al riguardo, anche se attualmente l’ipotesi appare decisamente improbabile: ciò che appare invece più probabile è che Sony, o lo stesso publisher, possa decidere di chiudere anche questa falla con un nuovo aggiornamento.

Per il resto, non ci resta che aspettare l’annuncio previsto per mercoledì 19 ottobre alle ore 23.00 per poter scoprire una volta e per tutte cosa potremo aspettarci per il futuro di Silent Hill.