Konami festeggia Metal Gear con le nuove t-shirt di Uniqlo, anche in Italia

La saga di Metal Gear compie 35 anni e, mentre la serie videoludica sembra essere destinata per sempre all'oblio, Konami non si dimentica comunque del brand e lo celebra, in un modo o nell'altro.

Ci ha pensato anche di recente con la Metal Gear Solid Master Collection (trovate il pacchetto su Amazon), rendendo disponibili alcuni dei capitoli più iconici della saga in una collezione pensata per l'attuale generazione.

E non solo perché, non con una certa sorpresa, abbiamo appreso che Konami ha deciso di supportare anche la passata generazione di console con questa proposta ludica.

L'ultima volta che Konami ha voluto lanciare una iniziativa per il 35esimo anniversario di Metal Gear ci ha lasciato una brutta sopresa, e stavolta Uniqlo fa qualcosa di meglio.

La nota azienda di abbigliamento ha infatti ufficializzato l'arrivo della nuova serie di t-shirt ispirate a Metal Gear anche in Italia, che non sempre è stata inclusa in collaborazioni del genere.

La collezione propone sei t-shirt che richiamano altrettanti videogiochi della saga di Hideo Kojima, con delle stampe uniche tra rielaborazioni e illustrazioni di Yoji Shinkawa,

A questo indirizzo potete cominciare a mettere gli occhi sulla collezione che, stando a Uniqlo, verrà lanciata ufficialmente a partire dal 4 marzo.

Sicuramente le nuove t-shirt di Metal Gear non sono il massimo per i fan della saga, che se non altro possono attendere il ritorno di Metal Gear Solid Delta nella speranza che possa essere degno del nome che porta, sebbene non sappiamo quando esca.

I fan dovrebbero però aspettare Physint, il misterioso progetto di Hideo Kojima che sembra essere un vero sequel spirituale di Metal Gear Solid.

Lo ha confermato anche lo stesso Kojima in suo recente intervento, giusto per dare ai fan della saga ulteriore hype per il ritorno dello spionaggio tattico videoludico.