Metal Gear Solid Master Collection torna in un'ultima versione fisica

Konami continua a dare spazio alla sua Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, dato che ora è il momento di una nuova versione fisica del gioco.

Quinto episodio a parte (che trovate ) la trilogia classica è stata da poco riproposta in una compilation abbastanza valida.

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania Sperandio, vi abbiamo raccontato a chiare lettere che il prodotto è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che la versione PlayStation 4 di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è stata lanciata solo in formato digitale, è il momento della versione retail.

Come si può leggere sul profilo X/Twitter ufficiale di Konami UK, l'edizione fisica PS4 della Master Collection è in arrivo.

«Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 uscirà in versione fisica per PS4! In uscita il 7 marzo SOLO nelle regioni EMEA, la versione fisica sarà un'opzione gradita ai fan di MGS e ai collezionisti di giochi fisici», si legge nel post.

Insomma, un'altra ottima notizia per tutti gli amanti del supporto fisico, e un altro smacco a chi lo dava per spacciato.

Del resto, nonostante una concorrenza spietata e il noto boicottaggio, Hogwarts Legacy è stato il videogioco più venduto in edizione fisica del 2023, a dimostrazione che i collezionisti ne vogliono ancora.

Restando in tema, alcune settimane fa potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection.

Ma non è tutto: sempre per quanto riguarda i Metal Gear storici, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi che vi attanagliano.