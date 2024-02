Kojima potrebbe aver annunciato la prima esclusiva... PS6

Ieri, in occasione dello State of Play, il geniale Hideo Kojima ha annunciato anche una nuova collaborazione per un progetto noto come Physint.

Dopo Death Stranding, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, il papà di Snake è al lavoro su una moltitudine di progetti.

Tra questi anche Death Stranding 2, mostrato proprio di recente con tanto di titolo ufficiale e trailer di ben nove minuti.

Kojima ha però anche presentato un progetto nato dalla partnership tra Kojima Productions e Sony, per quello che promette essere un nuovo gioco di azione e spionaggio.

Al momento nessun gameplay è stato svelato, tranne che i fan di Metal Gear Solid sono assolutamente convinti che questo Physint sarà il sequel spirituale della saga di Metal Gear.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sono in molti a pensare che il "gioco d'azione e spionaggio" di nuova generazione sarà un titolo per PlayStation 6.

Kojima ha rivelato che si tratterà di un gioco che raggiungerà il livello successivo di "intrattenimento digitale", il cui sviluppo prenderà il via solo nel 2025.

A rigor di logica, passeranno almeno 3/4 anni prima di avere il gioco tra le nostre mani - immagiamo quindi 2028/2029) un periodo più che plausibile per vedere all'attivo la generazione di PS6.

Sony non ha rilasciato commenti sull'esistenza di PlayStation 6, ma è più che probabile che ne avremo una nei prossimi anni.

Se così fosse, Physint potrebbe essere un titolo di lancio esclusivo per la console che, sempre secondo Kojima, sarà «il culmine della mia carriera».

Inoltre, al momento abbiamo solo un titolo provvisorio, quindi non c'è alcuna garanzia che questo nuovo gioco, quando uscirà, sarà davvero per PS6 e non per PS5. Staremo a vedere.

Questo, senza contare anche gli aggiornamenti per il film dedicato proprio a Death Stranding che a quanto pare sta finalmente entrando in produzione.

Infine, nel caso ve le foste perse, guardate da vicino tutte le novità dello State of Play del 31 gennaio 2024, dedicato alle novità dall'ecositema PS5.