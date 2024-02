Death Stranding 2 allo State of Play svela il titolo ufficiale

Death Stranding 2 è finalmente tornato a mostrarsi allo State of Play di oggi, svelando finalmente anche il suo titolo ufficiale: On the Beach.

Il seguito del titolo di Kojima, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, si è mostrato con un secondo filmato realmente emozionante.

Il primo trailer ufficiale aveva del resto già fatto capire che DS2 sarà sicuramente un titolo da tenere d'occhio.

Ora, dopo che un insider aveva svelato il presunto nome del gioco, arriva la conferma che i fan aspettavano.

Death Stranding 2 On the Beach è quindi il nome ufficiale del nuovo gioco, ambientato in Messico/California del Sud.

Il nuovo trailer cinematico mostra parecchi indizi che faranno sbizzarrire gli appassionati della saga di Hideo Kojima.

Come nota la nostra Stefania Sperandio, torna anche il peculiare uso dei colori già visto nella Spiaggia del primo capitolo, mentre Fragile introduce Sam agli ambienti della nave Magellan di Drawbridge che dovrebbe ospitarlo.

Ma non solo: colori tornano quando i due suono fuori dalla nave, per quanto spiaggiati.

Il gameplay sembra promettersi vicino a quello del primo capitolo, ma intravediamo anche scenari urbani, inondazioni capaci di spazzare via le nostre costruzioni e ancora le temibili CA.

Tra le new entries, spicca la presenza dei registi George Miller (Mad Max: Fury Road) e Fatih Akin. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che arriverà nel 2025.

Del resto, Hideo Kojima ha svelato già che nel 2024 sarà molto impegnato, quindi sapere che Death Stranding 2 è vivo e vegeto lascia ben sperare.

Questo, senza contare anche gli aggiornamenti per il film dedicato proprio a Death Stranding che a quanto pare sta finalmente entrando in lavorazione.

Oltre, ovviamente, anche agli altri progetti di Kojima Productions come il misterioso horror noto come OD e svelato alla fine dello scorso anno.

Infine, i lavori sull'ennesimo progetto di Kojima - definito un action di spionaggio - inizieranno dopo quelli su DS2 e, sempre secondo l'autore, sarà «il culmine della mia carriera».