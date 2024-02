State of Play: tutti gli annunci e i trailer

40 minuti di novità: così Sony ha presentato qualche giorno fa lo State of Play del 31 gennaio 2024, destinato a svelarci quindi quali titoli possiamo aspettarci (e quando) nel futuro della sua PS5.

Lo spazio della diretta, che potete seguire qui, sarà destinato ad almeno quindici giochi, ha già confermato la compagnia giapponese, tra i quali figureranno sicuramente sia Stellar Blade che l'atteso Rise of the Ronin.

Ci saranno anche giochi per PS VR 2 e, secondo l'annuncio ufficiale, i titoli che vedremo saranno sia in uscita quest'anno che in arrivo «più avanti». Non aspettiamoci, quindi, uno show incentrato unicamente su release imminenti.

Le indiscrezioni sui giochi che vedremo sul palco virtuale di PlayStation, oltre a quelli già confermati, sono numerose: il fatto che Hideo Kojima abbia rilanciato l'annuncio dello State of Play suggerisce che potrebbe essere il momento di rivedere DS2, che venne svelato durante i The Game Awards 2022.

Inoltre, numerosi indizi sembrano puntare in direzione di questo State of Play per avere novità anche sul futuro di Silent Hill, che a sua volta si è chiuso nel silenzio dopo l'appuntamento di Konami dello scorso anno.

Vedremo insieme se queste indiscrezioni saranno confermate: lo State of Play inizierà alle ore 23.00 italiane e sulle pagine di SpazioGames lo seguiremo come sempre con notizie sui maggiori annunci e questo articolo di recap in tempo reale.

Via via che gli annunci saranno svelati, aggiornate questa pagina del vostro browser per vederli comparire qui sotto, in modo da non perdervi davvero niente.

State of Play del 31 gennaio 2024 - Tutti gli annunci e i trailer

Ore 23.00 - È previsto l'inizio dell'evento.

Helldivers II

Lo show si apre con un trailer di gameplay che ci ricorda il lancio imminente di Helldivers II.

L'uscita è fissata per l'8 febbraio su PC e PS5.

Stellar Blade

Come era stato preannunciato, c'è subito spazio per vedere più da vicino anche Stellar Blade, che ci porterà su una Terra post-apocalittica che gli umani sono stati costretti ad abbandonare.

Il video ci presenta diversi membri del team che ci affiancherà nella nostra avventura, mentre tenteremo di riprenderci il nostro pianeta. Viene anche fornito un deep look all'acquisizione delle abilità (il sistema somiglia un po' alla sferografia di Final Fantasy X, a prima vista) e ai miglioramenti delle armi, oltre che alle quest che potremo incontrare durante il viaggio.

Arriverà ufficialmente il 26 aprile 2024 su PS5.

Sonic x Shadow Generations

Si è fatto tanto parlare di Sonic nelle indiscrezioni che hanno anticipato State of Play ed eccolo qui!

Confermato anche il nome, mentre l'uscita è attesa su PS5 e PS4 per l'autunno prossimo.

Zenless Zone Zero

Direzione artistica adorabilmente orientale, combattimenti pirotecnici e musica sulla scia del dubstep caratterizzano il trailer di Zenless Zone Zero, di cui però non apprendiamo nuovi dettagli.

Foamstars

Piccolo nuovo sguardo anche per Foamstars, che è praticamente lo Splatoon di casa Square Enix – dove affronteremo i nemici in mappe vivaci a colpi di bolle di sapone e schiuma colorata.

L'uscita è attesa per il 6 febbraio su PS4 e PS5. Sarà incluso dal day-one su PlayStation Plus.

Dave the Diver

Lanciato su PC e poi su Switch, l'imperdibile Dave the Diver è pronto a portare il suo sushi bar anche su PlayStation ad aprile.

Inoltre, viene confermato che per l'occasione il nostro sub potrà svelare anche nuovi segreti, con un... godzilla gigante venuto fuori dalle profondità?! L'uscita di questo extra è attesa per maggio.

V-Rising

Visuale isometrica, risorse di cui andare a caccia e boschi poco accoglienti sono protagonisti del trailer. Arriverà nel 2024 su PS5, a firma Stunlock Studios.

Da qualche tempo, il gioco è già disponibile su PC.

Silent Hill: The Short Message

Tempo di scoprire (finalmente) «cosa è in arrivo nel futuro di Silent Hill», come anticipato prima del lancio del trailer. Confermato che sarà disponibile interamente gratis.

Sarà un gioco del tutto originale e sarà disponibile da oggi, come anticipato dalle indiscrezioni. Secondo Konami, è un titolo che può presentare la visione del publisher per come debba essere oggi un videogioco horror psicologico.

Silent Hill 2 Remake

Un nuovo video gameplay ci porta a vedere in azione per la prima volta il rifacimento di Silent Hill 2.

Viene confermato l'arrivo su PS5, ma niente finestra di lancio.

Judas

Torna finalmente a farsi vedere il prossimo gioco dell'autore di BioShock, che a una palette di colori dai grandi contrasti sembra voler unire una grande atmosfera e dei combattimento da sparatutto in soggettiva piuttosto sopra le righe.

Arriverà su PS5, ma niente finestra di lancio anche in questo caso.

Metro: Awakening VR

Vertigo Games mostra da vicino l'adattamento di Metro in formato realtà virtuale, con il gioco che proverà a portare su PS VR 2 le atmosfere inquietanti dell'opera letteraria di Dmitry Glukovsky.

Arriverà nel corso del 2024.

Legendary Tales

Spadate e lotte tra scheletri che fanno un po' Oblivion sono al centro di questo gioco fantasy per PS VR 2, dove anche la magia sembra destinata ad avere un ruolo centrale – tra un colpo d'ascia e l'altro.

C'è la possibilità di multiplayer online, ovviamente a patto di essere abbonati a PlayStation Plus.

Dragon's Dogma II

Capcom ci offre un assaggio da Dragon's Dogma 2, il suo prossimo atteso titolo di punta, che esordirà il prossimo 22 marzo su PC, Xbox Series X|S e ovviamente PS5.

Rise of the Ronin

Vediamo un gameplay approfondito di Rise of the Ronin, a partire dalle sue meccaniche di esplorazione, che prevedono anche una paravela.

Vediamo in azione anche diverse delle armi bianche che potremo sfoggiare, che non si limiteranno solamente alla spada: ci saranno anche armi a lungo raggio, come quelle incendiarie.

Dopo un profondo assaggio dai combattimenti, viene rimarcato il lancio per il 22 marzo.

Until Dawn

Lo studio britannico Ballistic Moon ha svelato un inquietante trailer, tra bambole e risate malefiche, per il ritorno di Until Dawn, che tornerà appositamente migliorato su PC e su PS5.

Death Stranding 2: On the Beach

Nuovo trailer cinematico per Death Stranding 2, con da subito parecchi indizi che faranno sbizzarrire gli appassionati della saga di Hideo Kojima.

Torna anche il peculiare uso dei colori già visto nella Spiaggia del primo capitolo, mentre Fragile introduce Sam agli ambienti della nave Magellan di Drawbridge che dovrebbe ospitarlo.

I colori tornano quando i due suono fuori dalla nave, per quanto spiaggiati. Il gameplay sembra promettersi vicino a quello del primo gioco, ma intravediamo anche scenari urbani, inondazioni capaci di spazzare via le nostre costruzioni e ancora le CA (!).

Arriverà nel 2025.

PHYSINT

Nuova partnership tra Kojima Productions e Sony: sarà per un nuovo gioco di azione e spionaggio, i lavori cominceranno dopo quelli su DS2. Secondo Kojima sarà «il culmine della mia carriera».

L'idea è quella di unire come sempre cinema e interazione in modo unico, «vogliamo trascendere le barriere tra cinema e videogiochi» sottolinea il game director, mentre il video è stato registrato presso gli studi di Columbia Pictures.

State of Play del 6 febbraio

Il 6 febbraio ci sarà un nuovo State of Play tutto a tema Final Fantasy VII Rebirth. E con questo si conclude lo show.