Che fine ha fatto il film di Death Stranding? Ci sono novità [Agg.]

Aggiornamento 15.57: è arrivata la conferma ufficiale che Kojima e A24 collaboreranno per il progetto live-action su Death Stranding.

Il film promette di approfondire i misteri che circondano l'evento apocalittico chiamato "Death Stranding", che ha confuso i confini tra la vita e la morte e ha portato creature da incubo in un mondo sull'orlo del collasso.

Advertisement

Kojima ha dichiarato: « A24 è nata in questo mondo circa 10 anni fa, la sua presenza è singolare all'interno dell'industria, non ha eguali. I film che propongono al mondo sono di alta qualità e molto innovativi».

E ancora: «Sono stato attratto dalle loro creazioni e hanno persino ispirato il mio lavoro. Il loro approccio innovativo alla narrazione è in linea con quanto Kojima Productions ha fatto negli ultimi 8 anni. Ora stiamo realizzando insieme un film su Death Stranding. Ci sono molti "film di adattamento di videogiochi" in giro, ma quello che stiamo creando non è solo una traduzione diretta del gioco. L'intenzione è che il nostro pubblico non sia costituito solo da fan del gioco, ma che il nostro film sia destinato a chiunque ami il cinema. Stiamo creando un universo di Death Stranding mai visto prima, realizzabile solo attraverso il mezzo cinematografico».

Infine, è stato confermato che il primo Death Stranding è stato giocato da 16 milioni di utenti su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Notizia originale:

Lo scorso anno Hideo Kojima e Hammerstone Studios avevano svelato di voler realizzare un film di Death Stranding.

Il titolo originale, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, si è infatti imposto come uno dei giochi più originali degli ultimi anni.

Attualmente sappiamo ben poco di questo misterioso progetto, il quale potrebbe comunque risultare in un film affascinante.

Senza contare che Kojima stesso vuole che sia qualcosa di totalmente differente rispetto al videogioco.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, è stato svelato che Hideo Kojima collaborerà con A24, la società dietro Everything Everywhere All at Once e Uncut Gems, per il film di Death Stranding.

Come rivelato sullo store A24 - e segnalato da Wario64 su X/Twitter - lo studio di produzione e distribuzione cinematografica ha annunciato: «È ufficiale: abbiamo stretto una collaborazione con Kojima Productions per l'adattamento cinematografico in live-action dell'acclamato videogioco di Hideo Kojima, Death Stranding».

È anche possibile acquistare una maglietta da 40 dollari con il logo di A24 che si rifà a Death Stranding.

Non è chiaro in che modo A24 sarà coinvolta, ma di certo porta con sé un notevole pedigree. The Whale e il vincitore del Premio Oscar Everything Everywhere All at Once, sono solo due dei lungometraggi più importati della casa di produzione.

Staremo a vedere quindi cosa ne uscirà fuori, considerando che il titolo uscito in origine su PS4 è sicuramente una delle perle assolute della passata generazione di console.

Ricordiamo che Kojima ha anche recentemente annunciato il gioco per Xbox OD, in collaborazione con Jordan Peele e interpretato da Sophia Lillis (Dungeons and Dragons) e Hunter Schafer (Euphoria).

Ma non solo: in passato sempre Kojima aveva lasciato intendere che il film potesse perfino rinunciare a Sam Bridges, protagonista del videogioco.

Per concludere, che fine ha fatto Death Stranding 2? A quanto pare, il gioco potrebbe persino saltare l'uscita per il prossimo anno, finendo giocoforza al 2025.