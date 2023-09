JBL Quantum 350, ottime cuffie gaming wireless, al prezzo più basso di sempre! 35% di sconto!

State cercando un paio di nuove cuffie gaming di qualità e a un prezzo abbordabile? Non cercate oltre? Oggi, infatti, vi proponiamo le cuffie JBL Quantum 350, attualmente proposte su Amazon al prezzo più basso di sempre!

Perché dovreste considerare seriamente l'acquisto delle JBL Quantum 350 in questo preciso momento? Il prezzo. Attualmente, sono in offerta su Amazon a soli 64,99€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 99,99€, un'opportunità che rappresenta un vero e proprio affare per cuffie di questa qualità.

Le cuffie JBL Quantum 350 sono un vero e proprio gioiello per tutti gli appassionati di gaming. Dotate di un design over-ear e completamente wireless, queste cuffie sono pensate per garantire un'esperienza di gioco senza paragoni. Una delle caratteristiche più rilevanti è il microfono boom direzionale removibile, che permette di comunicare con chiarezza durante le sessioni multiplayer, rendendo le strategie di squadra più efficaci. La loro compatibilità multipiattaforma le rende adatte a diversi tipi di setup, dal PC alle varie console.

Per quanto riguarda la qualità audio, le JBL Quantum 350 non deludono. Offrono un suono surround virtuale che vi immergerà completamente nell'azione. Un altro aspetto fondamentale è la latenza. Per garantire la massima reattività, JBL ha implementato una connessione wireless dedicata nella banda 2,4 GHz. Questo vi permetterà di godere di un audio senza ritardi, fondamentale nelle situazioni più concitate del gioco. Aggiungiamoci una batteria che garantisce fino a 22 ore di autonomia e avrete un prodotto irrinunciabile per qualsiasi gamer serio.

