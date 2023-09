James Bond 007 sta per tornare, in un gioco gratis

Project 007 è il prossimo progetto dei creatori di Hitman dedicato alla spia più famosa del mondo, ovvero James Bond, ma a quanto pare c'è un secondo progetto in lavorazione dedicato all'agente segreto.

Di Bond, i cui film li trovate su Amazon, prossimamente tornerà di prepotenza nel mondo dei videogiochi.

Annunciato diverso tempo fa, con un logo e qualche sparuta informazione, Project 007 promette comunque grandi cose.

Del gioco sappiamo infatti che avrà un taglio fortemente narrativo e quindi in linea con lo spirito originale del franchise di 007.

Ora, però, come riportato anche da GameInformer, il publisher Tilting Point ha rivelato Cypher 007, un nuovo gioco d'azione top-down con protagonista James Bond, in arrivo su Apple Arcade per dispositivi iOS alla fine del mese.

Il gioco verrà infatti lanciato il 29 settembre e porterà i giocatori nella "Trappola mentale".

Trattandosi di un gioco Apple Arcade, richiederà un abbonamento per essere giocato. Il gioco è in ogni caso un free-to-play (quindi del tutto gratis) e sarà privo di microtransazioni, come tutti i giochi Apple Arcade.

Sarà possibile sbloccare nuovi gadget e armi, costruire risorse, collezionare abiti e nuovi modelli di personaggi di tutto il franchise e altro ancora.

«La mente criminale Blofeld, a capo della Spectre, ha di nuovo escogitato un piano per sabotare il suo arcinemico James Bond», si legge nella descrizione del gioco.

«Questa volta ha utilizzato tecniche di lavaggio del cervello note come 'Trappola mentale', tenendo Bond prigioniero in una prigione mentale nel tentativo di trasformarlo nell'agente doppiogiochista definitivo. Vesti i panni dell'agente 007 nelle sue missioni più impegnative: sfuggi alla Trappola Mentale, sconfiggi Blofeld e metti fine al programma Cypher.»

Trattandosi di un gioco di 007, ci si imbatterà in altri agenti dell'MI6 come Q, M e Moneypenny, completando livelli che aumentano di difficoltà man mano che si procede. È anche possibile competere con altri giocatori.

Tornando a parlare di Project 007, sarà interessante vedere l’impatto del progetto, visto che a quanto pare si parla addirittura di una nuova trilogia per lo studio autore di Hitman.

Se sarà davvero il Goldeneye 007 di nuova generazione che promette di essere, non ci è in ogni caso ancora dato sapere.

Vero anche che il senior technical executive producer Cris Vega a proposito del gioco sull'agente segreto ha usato parole decisamente rassicuranti.