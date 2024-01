Il trailer di GTA 6 come GTA San Andreas è pura nostalgia

Il primo trailer di GTA 6 lo avrete visto decine e decine di volte, tanto che ora qualcuno ha pensato di realizzare un filmato pressoché identico usando le immagini dell'amatissimo GTA San Andreas.

Mettendo da parte il noto GTA V (che trovate su Amazon) i fan non hanno mai dimenticato i capitoli storici.

Advertisement

Basti pensare che alcuni giorni fa un utente ha ricreato il trailer di annuncio di Grand Theft Auto 6 ma con i modelli dei personaggi di GTA V.

Ora, dopo anche il trailer ricreato in stile GTA 4, è il turno di un nuovo video che lo immagina con la grafica di San Andreas.

Come riportato anche da PCGamesN, infatti, il canale YouTube Kikons78 ha ricreato il Trailer 1 di Grand Theft Auto 6 ma con lo stile e i modelli dei personaggi di GTA San Andreas. Lo trovate come di consueto nel player sottostante.

Il video tenta di ricreare le stesse sequenze viste nel trailer di GTA 6, ma coi personaggi e la grafica tipicamente a 128-bit del GTA originale.

Ovviamente, il comparto tecnico appare ormai decisamente vetusto e obsoleto, ma la fedeltà nei confronti del Trailer 1 del sesto capitolo è comunque encomiabile.

Insomma, dopo anche il trailer ricreato in perfetto stile PS1, sembra proprio che GTA 6 abbia già fatto scuola, ancora prima della sua uscita ufficiale nei negozi fisici e non.

Ricordiamo in ogni caso che GTA 6 è in arrivo nel 2025 (quindi il prossimo anno) su PS5 e Xbox Series S|X (e successivamente anche PC): in attesa della release, facciamo il punto su tutte le informazioni già note sul prossimo episodio della serie Rockstar.

Ma non è tutto: sappiamo bene che Lucia finisce dietro le sbarre nel trailer di GTA 6, e i fan hanno ipotizzato che il gioco dovrebbe offrire una parte di gameplay in carcere.