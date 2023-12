GTA 6 dovrebbe includere un vero sistema carcerario

Il primo trailer di GTA 6 è stato solo un piccolo antipasto di ciò che conterrà l'avventura di Jason e Lucia.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) vedrà infatti una nuova coppia di protagonisti, già entrati nell'immaginario collettivo.

GTA 6 dovrebbe uscire nel 2025 su Xbox Series X/S e PS5, con la versione PC attesa solo successivamente.

Ora, dopo le prime indiscrezioni sulla durata, sembra proprio che secondo i fan il gioco dovrebbe includere un vero e proprio sistema carcerario.

Da quanto si è visto, Lucia finisce dietro le sbarre nel trailer di GTA 6, e i fan hanno ipotizzato che il gioco dovrebbe offrire una parte di gameplay proprio in galera.

In molti si sono riuniti su Reddit per riflettere ulteriormente su questo argomento e un utente ha scatenato la discussione suggerendo che GTA 6 dovrebbe includere un sistema carcerario utilizzato all'interno della componente online del gioco.

Gli utenti potrebbero infatti essere mandati in prigione insieme ad altri giocatori, i quali devono necessariamente evadere o pagare cauzioni salatissime per poter uscire alla luce del sole.

Si tratta di una grande idea che potrebbe aggiungere un altro livello al gioco online visto in precedenza in GTA V.

«Penso che un sistema di prigioni simile a quello di Star Citizen sarebbe fantastico. La possibilità di evadere e fare una missione per rimuovere la taglia hackerando il sistema di polizia o qualcosa del genere», ipotizza un fan.

Tuttavia, alcuni utenti pensano che il sistema potrebbe diventare noioso dopo essere stati gettati in prigione diverse volte.

Per far sì che il tutto funzioni, i giocatori dovrebbero affrontare queste situazioni di rado e ricevere una serie di sfide diverse per uscire di prigione.

La preoccupazione dei fan è che GTA 6 possa finire per essere più simile a una simulazione che al consueto titolo d'azione a cui siamo tutti abituati.

Tuttavia, quasi tutti sono d'accordo sul fatto che vedere Lucia in prigione, magari all'inizio del gioco, sarebbe un'ottima scelta. Vedere il suo ultimo giorno dietro le sbarre prima di essere rilasciata a Vice City darebbe il via al suo viaggio in modo brillante.

