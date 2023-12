GTA 6 con la grafica PS1 è pura nostalgia

Rockstar Games ha da pochi giorni pubblicato il primo trailer di GTA 6, sebbene i fan si stiano già sbizzarrendo con creazioni di vario tipo.

Ora, dopo che i fan hanno preso le immagini del nuovo trailer di GTA 6 e le hanno ricreate con quelle di GTA Vice City, c'è chi è andato ancora oltre.

Come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha dato vita a un trailer alternativo di GTA 6, ricreandolo in stile PS1. Lo trovate poco sotto, nel player dedicato.

Il video caricato sul canale YouTube Jushton dura poco più di 20 secondi, ma non per questo è meno epico, specie per i nostalgici incalliti.

Il filmato ricrea infatti alcune sequenze del trailer originale, come l'intro con Lucia incarcerata e alcune sequenze a Vice City, restituendo il look del video targato Rockstar e apparso online solo pochi giorni fa.

Del resto, è vero anche a fine anni '90 immaginare un gioco enorme come GTA 6 sarebbe stato del tutto impensabile, quindi sognare a occhi aperti non costa nulla (oltre a essere un bel tuffo nel passato).

Ovviamente, siamo certi che non appena il sesto capitolo di Grand Theft Auto sarà lanciato sul mercato, in molti si cimenteranno in creazioni nostalgiche come queste, magari ancora migliori.

Del resto, il trailer - che è stato un successo assoluto - è solo un assaggio di ciò che offrirà il gioco completo, in uscita nel 2025.

