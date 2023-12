GTA 6: uscita, piattaforme, protagonista e tutto quello che sappiamo

Non tutto è andato esattamente come era stato preventivato, ma nelle scorse ore abbiamo assistito ufficialmente al reveal di Grand Theft Auto 6, o GTA 6 se preferite, prossimo episodio della serie da record di casa Rockstar Games.

Il primo trailer, che segue lo schema della compagnia (che ha sempre pubblicato un primo video di reveal per poi farne seguire altri, ben distanziati, fino ad arrivare a dire di più su gameplay e protagonisti), ci ha svelato i primi dettagli ufficiali sul gioco, da cui arrivano conferme per molte delle informazioni che erano arrivate da insider e presunti tali nel corso del tempo.

Se in queste ore siete stati sotto una roccia o magari vi siete tenuti lontani dai social network (sempre cosa buona e giusta, ma meglio non aprire questa parentesi qui), vediamo in questo articolo quello che c'è da sapere su uscita, protagonisti, ambientazione e piattaforme che caratterizzeranno l'esperienza di GTA 6.

Riporteremo solo informazioni ufficiali, aggiornando l'articolo via via che ne arriveranno di nuove.

Tutto quello che c'è da sapere su GTA 6

Trailer di GTA 6

Il primo trailer di GTA 6 è arrivato il 5 dicembre. Inizialmente atteso per le ore 15.00 italiane, è stato invece pubblicato durante la notte, in seguito a un leak (l'ennesimo) che lo aveva portato a comparire su Twitter prima del previsto e senza alcuna autorizzazione.

Pur riuscendo a far rimuovere l'account autore del leak, Rockstar ha deciso di pubblicare il trailer in anticipo. Potete vederlo di seguito.

A confermare l'attesa a dir poco impressionante per il nuovo capitolo di Grand Theft Auto (il precedente GTA V risale addirittura al 2013) c'è il fatto che, a sedici ore dalla pubblicazione e nel momento in cui scriviamo queste righe, il trailer ha già accumulato 70,5 milioni di visualizzazioni.

Non che ci fosse bisogno di ribadirlo ancora, ma questo ci dà una misura piuttosto impressionante della pervasività del franchise di Rockstar Games, che attira sempre l'attenzione con numeri da record.

La canzone del primo trailer di GTA 6

Per quanto riguarda la canzone che accompagna il primo trailer, si tratta del brano "Love is a Long Road" di Tom Petty (su licenza Universal Music).

Un brano che potrebbe suggerirci qualcosa sui due protagonisti visti nel video, che sembrano partner non solo in crime, per così dire.

Ambientazione: si torna a Vice City (ma non solo?)

Già l'immagine teaser aveva suggerito quello che poi è stato confermato dal primo trailer: GTA 6 ci riporterà a Vice City, che avevamo visitato negli anni '80 per seguire le vicende di Tommy Vercetti in GTA Vice City, uscito nel 2002.

Tuttavia, la città del vizio ispirata a Miami potrebbe non essere l'unica presente. L'annuncio ufficiale di Take-Two parla infatti di una intera regione, quella dello Stato di Leonida, descrivendo così lo scenario del gioco:

«GTA 6 porta nello Stato di Leonida, casa delle strade ricche di neon di Vice City».

Vedremo se, con Vice City che sarà sicuramente cuore pulsante e raccoglierà l'eredità di Los Santos, ci saranno magari anche altri piccoli centri o zone dalla densità abitativa più bassa, in cui scorrazzare.

Le ambizioni di Rockstar Games

In merito alla portata e alle ambizioni del progetto, con sorpresa di nessuno Rockstar Games ha lasciato intendere che saranno importanti, e che mira a rendere GTA 6 un'uscita epocale per gli amanti di Grand Theft Auto e dei videogiochi.

Sul sito ufficiale, leggiamo che il gioco offrirà «la più coinvolgente evoluzione di sempre per la serie Grand Theft Auto». E sebbene sia presto per parlare di qualsiasi evoluzione del gameplay che non sia una pura congettura, sarà interessante capire in che modo maturerà la formula che gli appassionati avevano già apprezzato dieci anni fa con GTA V.

Personaggi giocabili

Per quanto riguarda i protagonisti, il trailer sembra proprio confermare che dovrebbero essere una coppia. La donna, Lucia, ha particolare rilievo nel primo trailer di GTA 6, che ci mostra il suo passato da detenuta e poi ci presenta alcune sequenze in cui si dedica alle sue attività criminali insieme a un compagno.

Lui dovrebbe chiamarsi Jason, secondo le informazioni trapelate, e la sensazione data dal trailer è quella di una coppia vera e propria (non solo in affari, per così dire), come suggerisce anche la colonna sonora scelta per il video.

È molto probabile che ci sia la possibilità di giocare con entrambi i personaggi, non sappiamo ancora se passando da una all'altro come accadeva in GTA V, in qualsiasi momento, o se magari facendo una selezione all'inizio dell'avventura, con eventualmente due punti di vista differenti sulla campagna.

La prima opzione è la più probabile (il passaggio tra i due a piacimento), ma vedremo quando Rockstar si sbilancerà ufficialmente in tal senso.

GTA 6 sarà anche su PC? Piattaforme annunciate

L'annuncio delle piattaforme ha portato una doccia fredda ad alcuni giocatori, dal momento che GTA 6 al lancio non è previsto su PC – come successo anche ad altre uscite passate di Rockstar Games.

Come leggiamo sul sito ufficiale, il lancio è previsto su PS5 e Xbox Series X|S. Vedremo se, una volta sbarcato sul mercato console, il gioco troverà anche la sua strada verso il mondo PC, come fatto dai suoi illustri predecessori.

GTA 6 uscita: la finestra di lancio

GTA 6 uscirà nel corso del 2025. Si conferma quindi la tradizionale scaletta di Rockstar, che di solito pubblica il primo trailer più o meno due anni prima della release definitiva.

In passato, è vero anche questo, è capitato che i giochi della compagnia subissero dei rinvii e vedremo se potrà essere anche questo il caso. Al momento comunque bisognerà aspettare il 2025 e non abbiamo una finestra di lancio più specifica (inizio anno, fine anno o simili) a cui fare riferimento.

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni ufficiali per aggiornare questo articolo via via che arriveranno.