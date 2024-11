Il Tomb Raider di Amazon ha trovato la sua Lara Croft

Tomb Raider tornerà per l'ennesima volta sugli schermi non-videoludici e lo farà grazie ad Amazon, stavolta, che potrebbe aver scelto Sophie Turner per interpretare Lara Croft.

L'attrice, conosciuta per il suo ruolo in Game of Thrones, è in trattative per interpretare Lara Croft nella nuova serie di Tomb Raider prodotta da Prime Video, secondo fonti vicine a Deadline.

Amazon MGM Studios, coinvolta nella produzione, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo.

Sophie Turner, nominata agli Emmy per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones (la serie evento che potete recuperare in Blu-Ray su Amazon), è attualmente protagonista della serie crime britannica Joan e presto reciterà anche in Haven, un altro progetto di Prime Video, pertanto è lecito pensare che Amazon possa trovare un modo per opzionare l'accordo anche per quest'altro ruolo.

La serie rappresenta un progetto di grande rilevanza per Phoebe Waller-Bridge, vincitrice di un Emmy per Fleabag e attuale sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie, che ha espresso in precedenza il proprio entusiasmo per il personaggio di Lara Croft.

Il progetto, descritto come “epico” e “dal respiro internazionale” da Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios, è prodotto insieme a Crystal Dynamics e Legendary Television, con Jenny Robins, Dmitri M. Johnson e Michael Scheel tra i produttori esecutivi. Tra i produttori consulenti troviamo anche Greenblatt e Andolina sotto il marchio Star Party.

Non c'è ancora nessuna informazione utile per quanto riguarda l'uscita dello show, che sarà in ogni caso molto lontana nel tempo.

Ufficializzata lo scorso maggio dopo tante trattative, il Tomb Raider in live-action di Prime Video si aggiunge ai tantissimi progetti della piattaforma di Amazon legati al mondo dei videogiochi.

Solo quest'anno abbiamo assistito alla serie TV di Fallout che si è rivelata un grande successo, al contrario dell'attesa Yakuza Like a Dragon che non sembra essere bellissima, diciamo. Nel futuro, invece, ci sarà Mass Effect, la cui trasposizione è stata ufficialmente confermata dopo tanti anni di trattative.