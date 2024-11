Mass Effect diventerà una serie TV, è ufficiale!

Mass Effect si prepara ad approdare nel mondo della serialità, perché Amazon conferma ufficialmente la lavorazione di una serie TV live-action.

L'N7 Day, ovvero la giornata celebrativa della community dei fan e di BioWare per Mass Effect, doveva essere una giornata noiosa ma per fortuna è arrivato questo slancio riguardo la serie TV.

Dopo tanto tempo è arrivato quindi l'accordo, che riporta in esclusiva Variety, aggiungendo qualche dettaglio sulla produzione.

Daniel Casey, noto per la sceneggiatura di F9: The Fast Saga, è stato scelto per scrivere e produrre esecutivamente l’adattamento, affiancato da Karim Zreik di Cedar Tree Productions, Ari Arad e Michael Gamble di EA.

Anche se i dettagli della trama sono ancora riservati, la notizia rappresenta un passo concreto per il progetto, di cui si parlava fin dal 2021, quando Amazon iniziò le trattative per una possibile serie TV. All'epoca, forse lo ricorderete, c'era anche stata una candidatura spontanea di Henry Cavill.

La presenza di Casey e Zreik, già coinvolti in produzioni di successo come Daredevil e Jessica Jones, e la partecipazione di Gamble di EA, promettono una serie che potrebbe finalmente rendere giustizia alla complessità narrativa di Mass Effect, una delle serie di giochi di ruolo più amate della storia dei videogiochi (lo trovate su Amazon).

O almeno così speriamo, visto che il recente Yakuza Like a Dragon sempre di Prime Video non è stato esattamente il successo che i fan della saga speravano di vedere.

In ogni caso il tempismo di questo annuncio è ottimo perché, come sappiamo, Mass Effect 5 è già in lavorazione e sarà importante vedere se la serie di Amazon darà un nuovo slancio al franchise videoludico.

Se anche accadesse in misura minima quello che è accaduto a Fallout con la sua serie, con una seconda stagione in arrivo, sarebbe davvero un bel colpo per BioWare ed Electronic Arts.