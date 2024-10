Fallout Stagione 2, le riprese stanno già per iniziare

Sembra sia tutto pronto — o quasi — per l'inizio delle riprese della Stagione 2 di Fallout, serie TV di grande successo che ha aumentato notevolmente la popolarità dei videogiochi di casa Bethesda.

Dopo gli incredibili record ottenuti dalla prima serie, presto scopriremo quali saranno le nuove avventure degli improbabili protagonisti dello show: l'attrice Ella Purnell era rimasta molto sul vago, a tal proposito, ma in realtà pare che le novità siano particolarmente imminenti.

In un'intervista rilasciata a Screen Rant, l'attrice Leslie Uggams — che ha interpretato Betty Pearson nel Vault 33 — ha svelato che le riprese di Fallout Stagione 2 stanno per iniziare nelle prossime settimane:

«Inizieremo [a girare] da novembre. Sono molto emozionata».

Potrebbe sembrare sicuramente sorprendente vedere le riprese iniziare così presto, ma considerando che la serie è stata un grande successo sia per i videogiochi di casa Bethesda (come Fallout 76, che trovate su Amazon) che per la stessa Prime Video, può sicuramente avere senso battere il proverbiale ferro finché è caldo.

Ovviamente non è ancora tempo di farsi un'idea su quando sarà effettivamente disponibile al pubblico la Stagione 2, ma è plausibile immaginare che ci vorrà meno tempo rispetto alle tempistiche della prima Season.

Dobbiamo in ogni caso ricordarvi che la data ufficiale non è stata ancora confermata dalla produzione: in assenza di comunicati o smentite vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, anche se le parole di un'attrice che ha già preso parte allo show rendono sicuramente il tutto molto credibile.

Ovviamente vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo novità in più su Fallout Stagione 2: monitoreremo con particolare attenzione tutti gli ultimi sviluppi.

Nel frattempo, restando in tema di novità, ricordiamo che Bethesda ha annunciato il suo primo Fallout Day Broadcast: l'evento si svolgerà questo 23 ottobre, ma pare che sarà dedicato esclusivamente agli aggiornamenti di Fallout 76.