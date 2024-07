La serie TV live-action di Tomb Raider se la prenderà comoda

Amazon ha deciso di puntare fortemente sul futuro di Tomb Raider, non solo con un nuovo videogioco che sarà pubblicato dalla divisione gaming ma anche con una nuova serie TV live-action per Prime Video.

La conferma per questo nuovo adattamento televisivo è arrivata lo scorso maggio, ma sembra che i tempi per l'inizio della produzione siano ancora particolarmente longevi.

In un'intervista rilasciata a The Wrap, Vernon Sanders di Amazon MGM Studios ha infatti evidenziato che, pur essendo al lavoro per portare queste avventure sul piccolo schermo, la produzione vera e propria dovrebbe iniziare solo nel 2025.

«Stiamo lavorando sodo. Abbiamo del materiale eccellente. Phoebe [Waller-Bridge] è davvero brava. Siamo davvero emozionati. La mia ipotesi è che passeremo il resto di quest'anno a prepararci a dovere, così da iniziare la produzione per l'anno prossimo. Dobbiamo trovare la nostra Lara Croft e vogliamo che quella ricerca inizi il prima possibile».

Sembra insomma che la produzione non abbia ancora nemmeno individuato l'attrice che interpreterà la protagonista di Tomb Raider (potete prenotare l'edizione fisica della trilogia Remastered su Amazon), motivo per il quale servirà ancora molto tempo prima di poterne sapere di più su questo show.

Per il momento sarebbe dunque meglio non pensare troppo al ritorno live-action di Lara Croft e attendere con pazienza nuove informazioni, anche se è sicuramente positivo il fatto che la produzione voglia cercare di accelerare il passo, senza però rinunciare a tempistiche più legittime.

E per quanto riguarda invece il nuovo videogioco in uscita di Amazon Games? Recentemente è arrivato un chiarimento anche su questa produzione, non molto dissimile da quanto visto per la serie TV.

Amazon Games ha infatti sottolineato di voler garantire un prodotto con la giusta qualità tripla-A, senza affrettare inutilmente i tempi e che possa rispettare la passione per i fan: sembra insomma che per Tomb Raider ci siano grandissimi piani, anche se con molta calma.