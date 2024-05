Prime Video dice sì a Tomb Raider: la serie è ufficiale!

Si era già parlato di Tomb Raider e una possibile serie TV live-action ma, dopo le prime informazioni, il progetto era rimasto nell'ombra fino a poco fa quando Embracer, Amazon e Crystal Dynamics hanno confermato la produzione della serie per Prime Video.

E non solo perché, come segnala la nota ufficiale di Embracer Group, Amazon ed Embracer hanno stretto una partnership per creare nuove "storie" legate a Tomb Raider.

Tra queste c'è appunto la serie TV, che verrà pubblicata su Prime Video e vedrà la talentuosa Phoebe Waller-Bridge di Fleabag nelle vesti di scrittrice e produttrice esecutiva.

Vengono confermate, quindi, le prime informazioni emerse qualche mese fa sul progetto, compresa la partecipazione di Waller-Bridge.

L'attrice ha commentato ai microfoni di Deadline:

«Se potessi dire a me stessa da adolescente che sta succedendo, penso che esploderebbe. Tomb Raider è stato una parte importante della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata di portarlo in televisione con collaboratori così appassionati. Lara Croft significa molto per me, come per molti, e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Pipistrelli e tutto il resto.»

La serie, che seguirà ovviamente le avventure di Lara Croft, è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios e sarà presentata in anteprima esclusivamente su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

La partnership comprenderà sia altri prodotti multimediali ma comprende già anche il prossimo videogioco, annunciato ormai un po' di tempo fa, di cui aspettiamo al più presto delle informazioni così da capire il corso della serie videoludica (che potete recuperare su Amazon).

Nel frattempo Lara Croft ci farà compagnia con una nuova serie animata, stavolta su Netflix, annunciata qualche tempo fa.

Parlando di Prime Video, per altro, rimane sempre l'annuncio della serie di God of War a cui non è seguita nessun'altra informazione da molto tempo.