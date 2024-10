La serie TV di Like a Dragon Yakuza non sembra esattamente bellissima

Viviamo nel periodo in cui molti adattamenti videoludici fanno una buona impressione sul grande e piccolo schermo, ma Like a Dragon Yakuza non sembra essere tra questi.

La serie di Prime Video che rievoca l'omonima saga di SEGA (la trovate su Amazon) ha debuttato poche ore fa sulla piattaforma di streaming di Amazon, ma le prime recensioni non la stanno premiando.

Like a Dragon Yakuza segue le vicende narrate nei primi due titoli della saga videoludica. La storia ruota attorno a Kazuma Kiryu, un ex membro della Yakuza che tenta di lasciare il suo passato criminale alle spalle per costruirsi una nuova vita – che è anche l'iconico protagonista principale della saga videoludica.

Tuttavia, il suo passato oscuro lo tormenta, fino al punto da trascinarlo nuovamente nel mondo della malavita giapponese. La serie approfondirà temi come la lealtà, la redenzione e i sacrifici personali imposti dalla vita nella Yakuza, che assorba ogni aspetto dell'esistenza dei suoi membri.

Bisogna dire che non è facile catturare l'essenza di una serie videoludica così particolare come Yakuza, ma sembra che lo show di Prime Video non ci sia riuscita neanche un po'.

Secondo le recensioni, lo show manca dell’equilibrio tra il dramma del mondo criminale giapponese e i momenti di assurdo e bizzarro che caratterizzano i videogiochi. Questa contrapposizione di serietà e comicità è ciò che rende Yakuza così amato, ma la serie non riesce a bilanciare questi elementi.

Dalle analisi emerge che l'adattamento non sia degno della serie videoludica originale, e al momento Like a Dragon Yakuza ha solo un 57% di gradimento su RottenTomatoes, insieme a un poco glorioso 48 su Metacritic.

Sembra che la qualità di Fallout sia lontana, quindi, ma la speranza è che i fan di Yakuza possano comunque divertirsi con un adattamento televisivo.

