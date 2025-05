Il rinvio di GTA 6 ha rovinato i piani di tutta l'industria

Nelle ultime settimane GTA 6 si è preso il palcoscenico con una certa tracotanza, di recente con il trailer 2 e poco prima con la notizia del rinvio al 2026.

Giusto una settimana fa Rockstar aveva dato l'aggiornamento definitivo (?) sulla data di uscita di GTA 6, confermando che i fan di Grand Theft Auto V dovranno aspettare fino al 26 maggio 2026 per passare a un nuovo capitolo.

Questa decisione, come riporta Jason Schreier nell'ultimo report di Bloomberg, ha creato ulteriori problemi a tutta l'industria dei videogiochi.

GTA 6 è destinato a catalizzare attenzione mediatica e interesse dei giocatori come mai prima d’ora, e nessun publisher vuole farsi trovare troppo vicino al suo raggio d’azione.

Chi tira un sospiro di sollievo sono gli studi con uscite fissate per la fine del 2025. Titoli come Marathon (23 settembre), Ghost of Yotei (2 ottobre), The Outer Worlds 2 e persino il possibile Ninja Gaiden 4 potranno respirare un po’ più liberamente.

Stesso discorso per Call of Duty, che storicamente domina le classifiche natalizie ma ha già mostrato timore reverenziale verso Rockstar: nel 2018 anticipò l’uscita del proprio capitolo per evitare il confronto diretto con Red Dead Redemption 2.

Tuttavia, Schreier spiega che gli sviluppatori che avevano già rinviato i loro giochi per paura di GTA 6 nel 2025 saranno ancora in difficoltà. E potrebbero essere ancora più in difficoltà se Rockstar deciderà per un secondo rinvio.

Per non parlare di GTA Online, che rappresenta una "variabile impazzita" per Schreier in grado di creare un ulteriore momento di attenzione mediatica straordinaria.

Se non altro sappiamo che almeno Death Stranding 2 ha già subito l'influenza di GTA 6. Hideo Kojima ha infatti confermato di aver deciso la data di uscita di giugno proprio per evitare il kolossal di Rockstar.

Il rinvio di GTA 6 però riaprirà la lotta per i GOTY 2025, che ora saranno sicuramente più a sorpresa.