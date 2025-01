Ninja Gaiden 4 non sarà un gioco per deboli, come il secondo capitolo

Ninja Gaiden fin dai suoi albori ha fatto della difficoltà estrema uno dei suoi principali marchi di fabbrica: la serie action non ha mai voluto accompagnare per mano i suoi giocatori, ad eccezione ovviamente di qualche capitolo.

Questa filosofia di gioco si era persa con il terzo episodio, criticato spesso per essere troppo semplice e diverso dalla formula tradizionale, solo parzialmente rivisitata con l'edizione definitiva Razor's Edge.

Team Ninja e PlatinumGames stanno lavorando duramente per riportare in vita la serie esattamente come gli appassionati la ricordavano: Ninja Gaiden 4 sarà dunque un videogioco ambizioso e decisamente impegnativo, non adatto a chi cerca esperienze leggere.

Il director e produre Yuji Nakao ha confermato in un'intervista a Xbox Wire che la difficoltà sarà decisamente impegnativa, ispirandosi in particolar modo al secondo capitolo della saga:

«Abbiamo messo insieme i migliori aspetti della serie, elevandoli per l'attuale generazione. Personalmente, ritengo che [il livello di difficoltà di] Ninja Gaiden 2 avesse molte qualità che gli hanno permesso di distinguersi e credo che i fan avvertiranno fortemente la sua influenza in Ninja Gaiden 4».

Non è dunque un caso che gli autori abbiano deciso di rendere disponibile fin da subito anche l'edizione rimasterizzata Ninja Gaiden 2 Black, anche su Game Pass (lo trovate su Amazon), come vero e proprio antipasto per ciò che ci attenderà nel quarto capitolo.

Nakao ha spiegato che il revival della serie di Team Ninja è stato il modo per chiudere un cerchio, dato che lo sviluppatore aveva apprezzato Ninja Gaiden 2 proprio su Xbox 360, ammettendo che ancora oggi si diverte con la copia di gioco originale sulla sua Series X.

Ricordiamo che Ninja Gaiden 4 sarà un titolo first-party di Xbox, pubblicato direttamente dalla divisione gaming di casa Microsoft: è stato proprio per merito di Phil Spencer se il quarto capitolo diventerà realtà.