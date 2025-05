GTA 6 ha una data di uscita, ed è nel 2026!

Rockstar Games ha confermato che GTA 6 vedrà la luce il 26 maggio 2026 e non più a fine 2025.

Dopo anni di indiscrezioni, leak e attese estenuanti, Rockstar ha quindi finalmente messo fine a ogni speculazione: Grand Theft Auto VI uscirà il prossimo anno.

L’annuncio è arrivato oggi con una nota ufficiale pubblicata sui canali social e sul sito ufficiale dello studio.

Il gioco, già protagonista del trailer da record pubblicato a dicembre 2023 (oltre 100 milioni di visualizzazioni in 24 ore), era da tempo previsto per il 2025, ma ora arriva la conferma definitiva: il titolo approderà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nella tarda primavera del prossimo anno.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Nessuna menzione, al momento, di una versione PC, ma è probabile che arrivi in seguito, seguendo la tradizione Rockstar. Il messaggio ufficiale recita:

«Siamo davvero dispiaciuti che la data sia più lontana di quanto vi aspettaste. L'interesse e l'entusiasmo che circondano un nuovo Grand Theft Auto ci hanno profondamente colpiti e resi grati. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco. Con ogni titolo che abbiamo pubblicato, il nostro obiettivo è sempre stato quello di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Speriamo comprendiate quanto sia importante per noi questo tempo extra, necessario per offrire il livello di qualità che vi aspettate e che meritate. Non vediamo l’ora di condividere presto nuove informazioni con voi.»

L’ultimo capitolo della saga, GTA V (che trovate su Amazon), risale al 2013, e con il suo ciclo vitale durato oltre un decennio, è diventato il prodotto d’intrattenimento più redditizio di sempre.

L’arrivo di GTA 6 segna dunque un evento epocale, tanto per i fan quanto per l’intero settore, che guarda a questo titolo come a uno spartiacque per il futuro del gaming open world.

Rockstar ha confermato che il gioco sarà ambientato nella moderna Vice City e seguirà la storia di Jason e Lucia, quest'ultima prima protagonista femminile giocabile della saga, in una narrazione che promette di alzare ulteriormente l’asticella della scrittura e dell’immersione.

La data del 26 maggio 2026 fa sicuramente male, specie per chi sperava di vederlo a fine anno. Dopo anni di hype e attese, sapere quando potremo finalmente mettere le mani su GTA 6 dà un senso di realtà a quello che finora sembrava quasi un mito.

Certo, l’attesa è ancora lunga — oltre un anno — ma conoscendo Rockstar, è molto probabile che questo tempo extra serva a perfezionare ogni dettaglio. E onestamente, se il risultato sarà anche solo all’altezza di ciò che abbiamo visto nel trailer (aspettando il secondo), varrà ogni giorno d’attesa.