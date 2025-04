Il prezzo di Ghost of Yotei riaccende la polemica sui giochi Switch 2

Il reveal di Nintendo Switch 2 è stato travolto ormai diversi giorni fa da una serie di polemiche, che spaziano dai prezzi dei software, all'adozione delle cartucce Game Key, fino al controverso tutorial premium Welcome Tour.

L'ultima ondata di critiche si è scatenata dopo la sorpresa dell'annuncio di Ghost of Yotei, avvenuto la scorsa settimana.

Il sequel del titolo di Sucker Punch per PlayStation 5 (che trovate su Amazon) avrà un prezzo di 69,99 dollari, come da standard per le esclusive di punta di Sony, con una Deluxe Edition opzionale a 79,99 dollari.

Una cifra che, inevitabilmente, ha riacceso il malumore verso Nintendo: il suo titolo di lancio di punta, Mario Kart World, costerà ben 79,99 dollari negli Stati Uniti (circa 90 euro in Europa).

Una differenza che molti fan trovano difficile da giustificare, soprattutto considerando che Ghost of Yotei, con il suo focus cinematografico e una produzione visibilmente più costosa, ha comunque un prezzo base inferiore a quello di Mario Kart World.

Sui social, paragoni e critiche si sono moltiplicati: «Ghost of Yotei costa 70 dollari, mentre Mario Kart e Zelda BOTW su Switch 2 costano 80 dollari, nonostante abbiano budget molto più ridotti», si lamenta un utente su X.

L'impressione generale è che Nintendo stia adottando una politica di prezzi troppo aggressiva, rischiando di alienare una parte della sua base di fan storici, proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di massimo sostegno per lanciare Switch 2 con slancio.

È vero che Nintendo sa benissimo quanto vale il suo brand, e sa anche che i suoi giochi vendono a prescindere — ma questa strategia rischia di diventare un'arma a doppio taglio. Perché i 90 euro potrebbero essere un brutto precedente, come vi ho del resto spiegato a chiare lettere in uno speciale che ho scritto su queste pagine pochi giorni fa.