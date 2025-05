Il rinvio di GTA 6 fa salire l'hype per il GOTY 2025: «C'è una possibilità»

Non è certo un mistero che il lancio di GTA 6 facesse paura agli sviluppatori, costretti a pianificare con attenzione le proprie uscite per non rischiare di ritrovarsi frantumati dallo "schiacciasassi" di Rockstar Games.

L'uscita inizialmente prevista per un generico 2025 aveva costretto diversi team a indicare finestre altrettanto generiche, ma c'erano inevitabilmente grossi "pericoli" anche per chi aveva deciso comunque di uscire quest'anno, dato che Rockstar è nota per i tantissimi dettagli presenti nelle sue opere.

Il "rischio" che potesse accumulare numerosi premi, tra cui un potenziale GOTY 2025, era dunque particolarmente elevato, ma adesso gli sviluppatori che hanno rilasciato videogiochi meritevoli — e ce ne sono già tanti — possono iniziare a tirare un sospiro di sollievo, visto che GTA 6 uscirà solo nel 2026.

Sono certo che in tanti lo stiano facendo di nascosto, ma intanto c'è chi si è voluto esporre pubblicamente: si tratta di Luke Dale, attore noto per aver interpretato Hans Capon in Kingdom Come Deliverance 2, tra i giochi più accreditati per un posto nelle nomination del GOTY 2025 (lo trovate su Amazon).

Come segnalato da GamesRadar+, la star non ha voluto affatto nascondere i propri sentimenti al riguardo, ricondividendo la notizia del rinvio di GTA 6 con una frase che non lascia spazio ad altre interpretazioni:

«Siamo dentro con una possibilità! GOTY!»

Ovviamente questo non significa che Kingdom Come Deliverance 2 vincerà di sicuro il GOTY 2025: prima di tutto dobbiamo considerare che siamo solo a inizio maggio, ma non bisogna dimenticare che abbiamo già assistito a tanti altri videogiochi che hanno buone possibilità di essere candidati, come ad esempio Clair Obscur Expedition 33, Split Fiction e Monster Hunter Wilds, solo per citarne alcuni.

Detto ciò, è sicuramente innegabile che il rinvio di GTA 6 aprirà molte più porte ai team di sviluppo nel 2025, che non dovranno più prendere in considerazione l'idea di "evitare" il fenomeno di Rockstar Games che, a giudicare dall'entusiasmo dimostrato fin dal primo trailer, sembra già pronto a fare record di vendite.

Probabilmente, Luke Dale è stato solo il primo ad avere avuto il "coraggio" di dichiararlo pubblicamente.