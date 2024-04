La serie TV di Fallout non si ferma più e supera nuovi record

La serie TV di Fallout sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi e punta a battere ogni record: è stato annunciato un nuovo straordinario traguardo per l'adattamento del franchise di casa Bethesda.

Amazon ha infatti svelato che Fallout ha già conquistato ben 65 milioni di spettatori in appena 16 giorni: numeri semplicemente incredibili, che l'hanno resa la seconda serie TV più vista di sempre su Prime Video.

Secondo quanto riportato su Variety, l'unico show televisivo che ha fatto meglio è stato Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Tuttavia, Fallout ha raggiunto anche un vero e proprio primato: si tratta infatti della serie TV più vista di sempre su Prime Video tra gli utenti con una fascia d'età compresa tra i 18 e i 34 anni.

Sembra dunque essere particolarmente popolare tra un pubblico più giovane, che in queste ore ha anche deciso di riscoprire i videogiochi ufficiali, che non sono mai stati così popolari negli ultimi anni (trovate Fallout 76 su Amazon).

Il 60% dei suoi spettatori arriva dagli Stati Uniti, ma pare che la serie si sia rivelata particolarmente popolare anche nel Regno Unito, in Francia e in Brasile.

Raggiungere la popolarità de Gli Anelli del Potere potrebbe rivelarsi una sfida impegnativa, non solo per l'importanza del brand Il Signore degli Anelli, ma anche perché aveva raggiunto l'incredibile traguardo di 100 milioni di spettatori.

Tuttavia, se i numeri di Fallout dovessero continuare a crescere così tanto in pochissimo tempo, non possiamo escludere a prescindere che possa riuscire anche in questa impresa.

Numeri che confermano ancora una volta come la serie TV si sia rivelata un assoluto trionfo: del resto, non è un caso che Amazon abbia confermato la Stagione 2 dopo una sola settimana dal debutto.

Un successo che adesso vorrebbe cavalcare anche Xbox: secondo le ultime indiscrezioni, Microsoft starebbe cercando di spingere sull'acceleratore per l'uscita di un nuovo capitolo.