Zelda, il regista parla del film (e dell'eventuale sequel)

Nintendo ha annunciato da tempo il film di The Legend of Zelda, sebbene ad oggi della pellicola non sappiamo un granché.

Il successo di Zelda Tears of the Kingdom per Switch, che trovate in offerta su Amazon, ha dato luce verde alla produzione di un lungometraggio dedicato alle avventure di Link.

Advertisement

L'adattamento cinematografico in live-action della saga vedrà la luce prossimamente, quindi, anche se non è ancora chiaro né il cast né la trama.

Del resto, se già The Super Mario Bros. Movie ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino l'anno scorso, Nintendo vuole fare il bis con Zelda.

Ora, come riportato anche da NintendoLife, al regista del film, Wes Ball, attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes), è stato chiesto di tutto e di più durante un recente "Ask Me Anything" su Reddit a proposito della prima apparizione di Link sul grande schermo.

Sebbene non sia entrato nei dettagli su cosa aspettarsi esattamente, Ball ha accennato al fatto che alcuni insegnamenti saranno ripresi dal suo attuale progetto.

«So che riceverò una tonnellata di domande su Zelda. Mi dispiace deludervi, ma per il momento non posso dire nulla al riguardo... Solo che amo Zelda e mi impegnerò al massimo per realizzare qualcosa di grandioso per noi», ha spiegato il regista.

«Siate ambiziosi. Abbiate fiducia nel talento che vi circonda. Cercate di fare qualcosa di grande».

Relativamente al successo del film e quindi a un eventuale sequel, Ball ha risposto che: «Sì. Ci piacerebbe continuare con la storia e i personaggi».

Infine, Ball ha anche scherzato sul coinvolgimento di John Cena, divenuto un meme per l'eventuale interpretazione di Navi nel film di Zelda: «Non si sa mai».

Oltre al coinvolgimento di Ball, la leggenda di Nintendo Shigeru Miyamoto prenderà parte al film con il produttore Avi Arad e Sony, la quale sta co-finanziando il progetto.

L'annuncio del film di Zelda è stato accolto bene dai fan, nonostante ora si stia già pensando al cast di attori che prenderanno parte al progetto.