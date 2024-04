Prima di Amazon, Bethesda ha bocciato tantissime serie TV di Fallout

È facile immaginare che un franchise come Fallout abbia convinto molte produzioni a tentare uno sviluppo per una serie TV o un film e, in effetti, Bethesda negli anni ha bocciato tantissimi progetti legati ad una delle sue saghe più iconiche.

Basti pensare anche alle produzioni indipendenti che puntano a rievocare le atmosfere di Fallout su altri schermi, per capire quanto il franchise sia inevitabilmente affascinante anche per altri medium di intrattenimento.

Come riporta Gamespot, infatti, è stato Jonathan Nolan con la sua visione a spuntarla, convincendo Todd Howard a dare il via libera per l'avvio dei lavori per quella che sarà la serie TV che vedremo tra pochi giorni su Prime Video.

Come ha fatto Nolan a convincere Howard? È lo stesso esponente di Bethesda a spiegarlo in un recente video approfondimento.

«La gente ha desiderato realizzare uno spettacolo su Fallout sin da quando abbiamo realizzato Fallout 3», spiega Todd Howard a dimostrazione di quanto il terzo capitolo del franchise (lo trovate su Amazon) sia stato iconico.

Howard non è mai stato convinto delle proposte ricevute finché non ha incontrato Jonathan Nolan. I due si sono trovati subito in sintonia, ed è la conoscenza del franchise da parte di Nolan ad aver convinto Todd Howard:

«Era chiaro che avesse giocato a quei giochi, che li amasse e che avesse una visione di quello che sarebbe potuto essere sullo schermo. Siamo stati davvero, davvero pazienti. Una volta scoperto questo, ci è stato molto chiaro che questo era il modo giusto per portare Fallout sullo schermo.»

Nonostante questo, Nolan è stato da subito molto chiaro ed ha spiegato che sarà impossibile accontentare tutti i fan, per quanto la serie di Prime Video sarà senz'altro un ottimo lavoro di adattamento dalle premesse.

E manca davvero poco alla sua uscita: ecco tutti i dettagli della serie TV di Fallout di Prime Video.