Il punteggio Metacritic di Starfield sta già facendo discutere i fan

Starfield non ha ancora visto la luce, ma a quanto pare i fan stanno già discutendo animatamente della media voto su Metacritic.

Il kolossal Bethesda che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon) promette infatti di dividere i giocatori di tutto il mondo.

Del resto, alcuni hater hanno già pianificato di effettuare lo spregevole review bombing ai danni del gioco.

Ora, come riportato anche da GamingBible, a pochi giorni dal lancio Starfield ha già attirato l'attenzione dei fan in ansia per il voto delle recensioni.

Su Reddit i fan sono già divisi su quale sarà il punteggio di Starfield. Alcuni ritengono, sulla base delle prime recensioni positive, che potremmo vedere Baldur's Gate 3 e The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom superati.

Altri sostengono che è improbabile che un gioco Bethesda sia privo di pareri discordanti, citando Skyrim (94) e Fallout 4 (84) come esempi lampanti.

La maggior parte, tuttavia, sembra essere d'accordo sul fatto che Starfield abbia buone probabilità di superare il 90.

Vale la pena notare che il gioco con il punteggio più alto su Metacritic di tutti i tempi è The Legend of Zelda: Ocarina Of Time con un fantastico 99, anche se è improbabile che il gioco Bethesda possa posizionarsi così in alto.

Non ci resta quindi che attendere poco più di 24 ore per scoprire la verità sulla media voto del gioco.

Ricordiamo anche che Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, sebbene ciò starebbe preoccupando alcuni fan.

Ma non è tutto: nei giorni scorsi la nostra redazione ha ricevuto Starfield per lavorare alla recensione: ecco i dettagli su quando potrete leggerla.

Infine, la classifica dei titoli più venduti su Steam negli Stati Uniti mostra che Starfield occupa attualmente il primo posto, battendo Baldur's Gate 3.