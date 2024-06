Il prossimo Nintendo Direct sarebbe sempre più vicino

Il mese di giugno continua ad essere l'estate dei videogiochi, e non potrebbe essere tale senza anche il rituale Nintendo Direct che, al momento, non è stato ancora annunciato.

L'ultimo Direct è stato lo scorso febbraio, all'interno del quale sono arrivati i primi giochi Xbox all'interno di Nintendo Switch (la trovate su Amazon), portando avanti la strategia della divisione gaming di Microsoft legata ai multipiattaforma.

Con l'idea di Nintendo Switch 2 in arrivo e tanti giochi che dovrebbero coprire il resto del 2024, la casa di Kyoto avrebbe effettivamente bisogno di un nuovo evento dedicato.

Come riporta Wccftech, sembra proprio che il nuovo Nintendo Direct potrebbe arrivare comunque entro il mese di giugno.

Questa non sarà la settimana dell'evento di Nintendo ma, come riporta un noto giornalista brasiliano, il Direct arriverà comunque prima della fine del mese.

In questi giorni, quindi, l'attenzione sarà tutta sulla Summer Game Fest 2024 e tutti gli eventi correlati, come il recente Xbox Games Showcase 2024 tra gli altri, e la casa nipponica probabilmente si troverà il suo slot con molta calma.

In effetti, un mese fa circa era stata la stessa Nintendo a menzionare un nuovo evento entro il mese di giugno, quindi l'indiscrezione di cui sopra sembra essere plausibile.

Shuntaro Furukawa aveva svelato apertamente che ci sarebbe stato un nuovo Nintendo Direct a giugno 2024. Tuttavia, sempre per creare le giuste aspettative, non ci sarà nessuna menzione di Nintendo Switch 2, per cui immaginiamo ci sarà tutto un percorso di comunicazione dedicato più in là nel tempo.

L'ultimo evento ufficiale dedicato a Switch, e non un Direct generico, è stato l'Indie World dello scorso aprile: se vi servisse un piccolo ripasso, vi lasciamo al recap dedicato.

Speriamo che questa attesa serva, se non altro, a Nintendo per stringere le maglie della sua sicurezza e che non soffra più di alcun leak, anche per colpa di Google.