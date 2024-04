Nintendo Indie World | Tutti gli annunci e i trailer

Nintendo Switch continua instancabilmente il suo ciclo vitale: arrivata a marzo 2017, la console ibrida della grande N ha compiuto e superato il giro di boa dei sette anni da qualche settimana e, piuttosto che deporre le armi, continua a preparare la line-up di prossimi titoli in arrivo.

Il 17 aprile Nintendo ha così fissato l'appuntamento con un nuovo Indie World, un mini-direct di circa 20 minuti in cui assistere alla presentazione di piccole produzioni indipendenti da parte di partner della casa di Kyoto.

Advertisement

Di seguito potete vedere la replica completa.

Vediamo invece da vicino tutti i giochi che sono stati presentati nel corso dell'evento.

Little Kitty, Big City

Parliamo di un gioco in cui vestirete i panni di un gattino, e questo in effetti è tutto quello che avevamo bisogno di sapere!

Potremo scorrazzare per la città in cerca di avventure, come suggerisce il titolo: a inizio avventura, cadremo dal nostro rifugio e ci ritroveremo a cercare di ritornare a casa. Nel farlo, però, parecchi imprevisti divertenti ci si faranno davanti – e incontri particolari, tra umani e altri animali.

Sarà anche possibile personalizzare il nostro micio, tra cappellini ed emote che faranno la gioia dei gattari. «Lungo la strada, le cose da fare non mancheranno: esplora una vivace città, completa missioni, dai una zampa agli animali in difficoltà e fai amicizia con loquaci randagi», aggiungono gli autori.

L'uscita è attesa per il 9 maggio su Nintendo Switch. I pre-ordini sono aperti da oggi su eShop.

Yars Rising

Wayforward e Atari hanno mostrato da vicino il loro vivace Yars Rising, avventura sci-fi in cui vestiremo i panni di una hacker coinvolta in un intrigo internazionale, mentre ci muoveremo in scenari bidimensionali.

L'uscita è attesa più avanti quest'anno e il gioco vuole riesplorare il classico di Atari Yar's Revenge. «È inclusa anche una serie di impegnativi minigiochi che rendono omaggio allo Yar's Revenge originale» sottolinea il publisher, a tal proposito.

Refind Self: The Personality Test Game

Vestiremo i panni di un androide che cerca la propria identità, mentre le nostre decisioni sveleranno qualcosa di più su di noi, perché non ci saranno scelte giuste o sbagliate, quando decideremo come comportarci con gli altri.

A fine gioco scopriremo il nostro tipo di personalità tra le 23 possibili, apprendendo quindi qualcosina di più sulla nostra identità – quella reale, si intende. Sarà anche possibile condividere il risultato e scoprire che personalità hanno ottenuto i nostri amici.

L'uscita è attesa per l'estate 2024.

Sticky Business

Gli autori di Sticky Business, gioco rilassante che abbiamo recensito sulle nostre pagine, portano il loro apprezzato titolo anche su Nintendo Switch, mettendovi alla guida di un pittoresco negozio di adesivi.

Mentre creerete i vostri e li venderete (in-game, si intende), scoprirete di più dei vostri clienti e delle loro vite – tra chi cerca l'amore, chi lo ha perso, chi vi confiderà come vanno le cose in famiglia e così via. Ci sarà anche un DLC con dieci storie aggiuntive.

L'uscita su Switch è avvenuta oggi, quindi potete già giocarci. È previsto anche un bundle unico con DLC incluso.

Antonblast

Direzione artistica decisamente peculiare per questo gioco d'azione in due dimensioni, che arriva il 12 novembre su Switch.

Potremo letteralmente fare a pezzi i livelli a colpi di esplosivi per scoprire nuove aree da esplorare, ma occhio: le esplorazioni possono colpire anche noi! Dovremo quindi darci da fare perché il diavolo in persona ha rubato la nostra collezione di spiriti e non intende ridarcela: toccherà farsi strada come sappiamo...

Una demo gratis è disponibile da oggi su eShop.

Valley Peaks

Arrampicarvi, gironzolare ed esplorare i picchi montani in questa avventura in arrivo nel 2024 vuole mettervi alla prova ma anche rilassarvi, come spiegano gli autori.

«Nei panni del nuovo tecnico assegnato alle vette, esplora a piacimento e cimentati con sfide apparentemente impossibili. Tra un’arrampicata e l’altra potrai fare amicizia con gli abitanti del luogo o affrontare piccole missioni secondarie, come accumulare timbri per sbloccare equipaggiamento» apprendiamo dalla descrizione ufficiale. «Oppure, se preferisci, rilassati con i minigiochi mentre soddisfi le esigenze degli abitanti della valle».

Curiosa la direzione artistica, con colori molto autunnali e uno stile quasi "cartaceo", come noterete dal trailer.

Lorelei and the Laser Eyes

Dagli autori di Sayonara Wild Hearts arriva una nuova avventura dall'atmosfera piuttosto cupa, tra rompicapo e labirinti vagamente inquietanti, ambientata in un hotel dell'Europa Centrale.

Qui, dovremo risolvere oltre 100 rompicapi creati a mano, che giocano con meccaniche e prospettive sempre diverse, per cercare di venire a capo del mistero più grande di tutti, che anima Lorelei and the Laser Eyes.

Arriva il 16 maggio su Switch, pubblicato da Annapurna Interactive.

Europa

Irresistibile per il suo mondo colorato, Europa trova nuovo spazio su Indie Direct con una piccola presentazione da parte del suo autore a cui fa seguito un trailer.

Vestiremo i panni di un giovane esploratore che vuole costruire qualcosa di migliore di ciò che ci siamo lasciati dietro sulla Terra.

Il gioco, ricordiamo, è disponibile da oggi.

Tartarughe Ninja: Il Destino di Splinter

Le Tartarughe incontrano il roguelike in un'avventura in cui se la vedranno con portali che possono alterare la realtà, mentre cercano di ritrovare il maestro Splinter.

Ognuno dei protagonisti avrà ovviamente la sua iconica arma e potremo migliorarli per renderli sempre più potenti, pronti ad affrontare i nemici che ci si faranno davanti, in scenari che saranno mostrati con visuale isometrica – un po' à la Hades, se ce lo concedete.

Ci sarà anche la possibilità di giocare online fino a tre giocatori, ma solo se lo volete: in alternativa, potete giocare offline da soli.

L'uscita è attesa per luglio 2024 su Nintendo Switch.

Di seguito la descrizione ufficiale integrale diffusa da Nintendo, che conferma l'esclusiva temporanea console per Switch:

«Nella loro prima avventura roguelike, le eroiche Tartarughe Ninja devono respingere il Clan del Piede e attraversare portali capaci di alterare la realtà mentre vanno alla ricerca di Splinter, il loro maestro rapito. Ogni livello ha il potenziale per essere sempre diverso, con potenziamenti casuali, una configurazione delle stanze variabile e modificatori per i boss. Potenzia in modo permanente le tue tartarughe acquistando, tramite la valuta del gioco, manufatti capaci di migliorare le loro abilità, e usa i tuoi nuovi poteri per affrontare sfide sempre più grandi. Esplora luoghi simbolo di New York in solitaria o online, insieme a un massimo di tre altri giocatori che possono unirsi alla partita e abbandonarla in qualsiasi momento. Tartarughe Ninja: Il destino di Splinter sbarcherà su Nintendo Switch come esclusiva temporale per console a luglio».

Cat Quest III

Tempo di nuove avventure feline per questo Indie Direct, con uno sguardo ravvicinato a Cat Quest III e ai pi-ratti con cui il nostro temerario protagonista dovrà vedersela.

Potremo scorrazzare e combattere con la nostra nave, ma anche sulla terraferma, e scegliere anche di giocare in co-op locale con un amico, per farci accompagnare nelle nostre scorribande.

L'uscita è fissata per il 18 agosto, una demo gratis è disponibile da oggi su eShop, insieme al pre-order.

Stitch.

Gli autori di Stitch., un gioco di ricamo in cui si creano motivi fantasiosi, ci rivelano che il loro titolo è pronto ad arrivare su Switch con alcuni schemi completamente originali.

Si tratta di un altro titolo del filone "cozy" dei giochi passatempo rilassanti, in cui dovremo ricamare evitando sovrapposizioni e componendo le figure suggerite – da pinguini a orsetti, passando per mongolfiere e schemi astratti colorati lontanamente simile ai mandala.

L'esperienza vuole essere «rilassata e meditativa» e si può giocare anche con i controlli touch dello schermo di Switch.

È disponibile da oggi come esclusiva console.

Carrellata di indie

Segue una rapida carrellata di date d'uscita su Switch:

BZZT : estate 2024

: estate 2024 SCHiM : 18 luglio

: 18 luglio Animal Well : 9 maggio

: 9 maggio Duck Detective: The Secret Salami : 23 maggio

: 23 maggio Another's Crab Treasure: 25 aprile

SteamWorld Heist II

Ora che le acque sono diventate letali per gli abitanti robotici, dovremo esplorare il Mar Grande per scoprire cosa è successo, in SteamWorld Heist II.

L'avventura, completamente inedita, ci chiederà di giocare con il rimbalzo dei nostri proiettili e anche di affrontare combattimenti navali, forti della personalizzazione del nostro sottomarino.

Sarà anche possibile reclutare gli steambot che incontreremo, per farci seguire nei nostri viaggi, e godere di un sistema di classi personalizzabile, oltre che di più di 150 armi diverse con cui equipaggiare tutti.

«Questa volta troverai una mappa del mondo da esplorare, con combattimenti navali in tempo reale contro vascelli nemici. Inoltre, questo seguito include un sistema di classi con opzioni di personalizzazione approfondite che, insieme a più di 150 armi, strumenti e pezzi di equipaggiamento per la nave, ti permetterà di adattare in modo strategico la tua squadra alla sua missione attuale» spiega la descrizione ufficiale del gioco.

Ogni membro dell'equipaggio ha anche abilità uniche. L'uscita è attesa per l'8 agosto su Nintendo Switch.

E con questo reveal si è concluso l'Indie Direct del 17 aprile.