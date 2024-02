Annunciati i primi giochi Xbox su Switch al Nintendo Direct

Oggi è stato tempo di un nuovo Nintendo Direct Partner Showcase, l'evento dedicato interamente agli sviluppatori di terze parti.

Questo ci ha permesso di scoprire tutte le novità previste dai partner di Nintendo per le console Switch (trovate il modello OLED su Amazon) in un evento che preannuncia una raffica di annunci.

La casa di Kyoto aveva chiarito che non ci sarebbero stati annunci per produzioni sviluppate da Nintendo, ma solo ed esclusivamente titoli provenienti da compagnie delle terze parti.

A spiccare, a seguito della conferma di alcuni giorni fa che diversi titoli Xbox sarebbero arrivati anche su altre piattaforme, troviamo Grounded, gioco sviluppato da Obsidian Entertainmen e che sbarcherà anche su console Nintendo Switch il 16 aprile 2024.

La descrizione recita:

Riuscirai a prosperare a fianco di orde di insetti giganti, combattendo per sopravvivere ai pericoli del cortile di casa?

Il mondo è un luogo vasto, bello e pericoloso, specialmente quando sei stato ridotto alle dimensioni di una formica. Esplora, costruisci e sopravvivi insieme ai tuoi compagni in quest'avventura cooperativa di sopravvivenza.

Il secondo gioco Microsoft a sbarcare su Switch è invece Pentiment, previsto invece per il 22 febbraio (ossia domani) e sempre sviluppato da Obsidian.

La descrizione di quest'ultimo è invece la seguente:

Entra in un vivace mondo illustrato ispirato ai manoscritti miniati e alle stampe xilografiche in un periodo in cui l'Europa era il crocevia di grandi cambiamenti politici e religiosi.

Impersona Andreas Maler, un maestro d'arte che si trova al centro di omicidi, scandali e intrighi nelle Alpi bavaresi.