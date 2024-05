Annunciato un nuovo Nintendo Direct, ma senza Switch 2: ecco i dettagli

La giornata di oggi è particolarmente memorabile per tutti i fan Nintendo: pochissimi istanti fa è infatti arrivato l'annuncio che gli appassionati stavano attendendo da tempo.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha infatti confermato l'esistenza di Nintendo Switch 2, svelando che sarà annunciata ufficialmente entro la fine dell'anno fiscale — in altre parole, entro marzo 2025.

Chiaramente non sappiamo ancora quali saranno le sue caratteristiche ufficiali, ma basterà attendere ancora qualche mese per vedere in azione la nuova console della casa di Kyoto.

In contemporanea a questo grande annuncio, Shuntaro Furukawa ha svelato che ci sarà un nuovo Nintendo Direct a giugno 2024: anche la grande N si unirà dunque a modo suo agli eventi della Summer Game Fest, ma al momento non abbiamo ancora una data e un orario più preciso.

Ciò che però sappiamo è che questo evento includerà le esclusive Switch in uscita nel corso della seconda metà del 2024: non ci sarà alcun annuncio o novità per Switch 2, ma solo e soltanto per le attuali console (trovate Switch OLED su Amazon).

Una precisazione decisamente importante, dato che molti fan avrebbero potuto immaginare — in maniera lecita — a qualche reveal in anteprima o teaser della nuova console, che invece avverrà in separata sede.

Nel corso del nuovo Nintendo Direct di giugno scopriremo dunque tutti i videogiochi più importanti previsti per Switch entro la fine dell'anno, sia quelli pubblicati direttamente da Nintendo che le produzioni di terze parti.

Per saperne di più toccherà con buona probabilità attendere il prossimo mese, ma i fan della grande N vorranno tenere d'occhio giugno per tutte le novità: vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che l'ultimo evento ufficiale dedicato a Switch è stato l'Indie World dello scorso aprile: se vi servisse un piccolo ripasso, vi lasciamo al recap dedicato.