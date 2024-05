Il presidente di Nintendo: lo sviluppo dei giochi diventerà più lungo e complesso

Tra tutte le compagnie in crisi, Nintendo è sicuramente un pesce fuor d'acqua, essendo i suoi numeri sempre in crescita, sia per l'hardware che il software.

Le chiusure in casa Xbox - che a quanto pare non sono finite - tratteggiano infatti un periodo davvero nero per l'industria.

Ora, mentre Nintendo si prepara ad annunciare il successore della Switch, il presidente della società Shuntaro Furukawa avrebbe dichiarato che in futuro lo sviluppo dei giochi sarà ancora più lungo e complesso.

Come riporta Famitsu (via GamesRadar), la Grande N ha recentemente risposto alle domande degli investitori dopo un briefing sui risultati finanziari.

Furukawa ha fornito anche alcune informazioni sulla situazione dello sviluppo dei giochi nell'industria in generale.

In sostanza, è inevitabile che la realizzazione dei giochi diventi un processo più lungo, man mano che diventano più complessi e sofisticati.

Sempre Furukawa indica le fusioni e le acquisizioni come una delle possibili soluzioni per far fronte a questo problema, anche se non è affatto garantito che ciò accada in quel di Nintendo.

La Casa di Mario ha infatti ha un metodo di lavoro e sviluppo ben definito, e qualsiasi potenziale nuovo partner di sviluppo dovrebbe essere in grado di aggiornarsi su questo aspetto, non rallentando i vari processi.

Per quanto riguarda il cosiddetto Nintendo Switch 2 (la prima la trovate su Amazon), l'azienda ha dichiarato che annuncerà il successore della prossima generazione di console entro quest'anno fiscale, ma non aspettatevi alcuna notizia al Nintendo Direct del mese prossimo.

Ma cosa potremo davvero aspettarci dalla Switch 2? Sempre il presidente Shuntaro Furukawa ha detto che la migliore definizione per descriverla è «un nuovo modello di Switch», qualsiasi cosa questa definizione voglia significare.

Del resto, anche se di certo non è tecnicamente la console più venduta di tutti i tempi, Nintendo Switch è stata la piattaforma con i maggiori profitti di sempre per la casa di Kyoto.