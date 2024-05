Switch 2, Nintendo svelerà tutte le informazioni «in diverse fasi»

Nelle scorse giornate è arrivata un'importantissima conferma da parte di Nintendo: il presidente Shuntaro Furukawa ha ammesso una volta per tutte che "Switch 2" esiste davvero e sarà svelata nei prossimi mesi.

Per la precisione, il reveal vero e proprio avverrà entro la fine dell'attuale anno fiscale, ovvero prima del 31 marzo 2025.

Sappiamo in ogni caso che dovrebbe arrivare dopo giugno, visto che il prossimo mese si svolgerà un nuovo Nintendo Direct dedicato esclusivamente ai giochi in uscita sulle attuali Switch.

Al momento l'unica vera anticipazione che il presidente di Nintendo ha voluto offrire al riguardo è aver voluto definire questa nuova console come un nuovo modello di Switch.

Questo non significa ovviamente che sarà un aggiornamento come Switch OLED (la trovate su Amazon), ma che con buona probabilità non dovrebbero esserci particolari rivoluzioni dal lato hardware rispetto alle console in commercio.

Ma se speravate di scoprire tutte le informazioni di Switch 2 con un unico reveal, resterete probabilmente delusi: come segnalato da My Nintendo News, il presidente Shuntaro Furukawa ha partecipato a un Q&A con gli investitori poche ore dopo l'annuncio, svelando che il reveal della nuova console dovrebbe seguire le stesse modalità delle attuali Switch.

«Come per i precedenti annunci del nuovo hardware, continueremo a rilasciare informazioni in diverse fasi fino al lancio».

Nintendo Switch fu svelata effettivamente con modalità molto simili: venne menzionata per la prima volta in un investors meeting, poi mostrata con un trailer ufficiale per poi pubblicare informazioni più dettagliate nel gennaio 2017, pochi mesi prima del lancio ufficiale.

È plausibile dunque immaginare che anche "Nintendo Switch 2", o in qualunque altro modo si chiamerà la nuova console, seguirà un processo estremamente simile.

Ovviamente continueremo a monitorare il tutto e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena saranno svelate ulteriori novità su questa console.