«Il più grande lancio di sempre di Game Pass» arriverà in qualsiasi momento

Game Pass è di nuovo al centro delle attenzioni, forse proprio per il vociferato Oblivion Remastered, perché c'è un'altra fonte che avverte i giocatori di dover aggiornare il prima possibile il proprio abbonamento al servizio di Xbox.

Come riporta Dualshockers, infatti, Xbox Game Pass potrebbe essere pronto ad accogliere uno dei più grandi shadowdrop di sempre.

Per chi non ha familiarità con il termine, uno "shadowdrop" è un lancio a sorpresa che non viene anticipato da nessun tipo di annuncio o campagna. Ce ne sono stati molti nella storia recente, ma forse il più importante (sempre di Xbox per altro) è stato Hi-Fi Rush anche per tutto quello che ne è conseguito nei mesi e anni a venire.

A scatenare le speculazioni è stato il leaker eXsta1s, noto per le sue anticipazioni attendibili che più volte abbiamo riportato su queste pagine, che ha lanciato un grande indizio alla community:

«Uno shadowdrop a sorpresa (probabilmente uno dei più grandi, se non il più grande, nella storia di XBOX Game Pass) STA ARRIVANDO, e potrebbe accadere in qualsiasi momento!»

Ovviamente non ci sono informazioni precise al riguardo, ma sono giorni che non si fa altro che parlare di Oblivion Remastered, con anche una serie di indizi al riguardo che sono emersi dopo le prime indiscrezioni, e potrebbe essere questo lo shadowdrop così emozionante a cui fa riferimento il leaker.

Per un attimo sono apparse anche delle immagini ufficiali tramite il sito del presunto sviluppatore della rimasterizzazione, ma ovviamente senza una conferma (ma il confronto non è mancato).

Se tutto questo si rivelasse vero, ci troveremmo davanti a una delle mosse più spettacolari mai fatte da Xbox Game Pass. L’uscita improvvisa di un remake di Oblivion, disponibile subito per gli abbonati a Game Pass Ultimate, sarebbe un colpo clamoroso, capace di attirare nuova attenzione sulla piattaforma proprio in un periodo in cui si parla di rinnovo della lineup e crescita su PC e cloud.

Secondo le indiscrezioni di cui sopra, la prossima settimana potrebbe essere addirittura quella buona per questo shadowdrop.

Nel frattempo, Game Pass si arricchisce di nuovi giochi gratis, di cui uno che avrà addirittura uno showcase tutto suo.