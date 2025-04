Xbox Game Pass, disponibili da oggi altri 2 giochi gratis di aprile

L'attuale settimana di Xbox Game Pass si è rivelata decisamente ricca di novità gratuite: dopo aver assistito al ritorno di GTA 5 e ben due titoli gratuiti nella giornata di ieri, anche oggi 17 aprile potremo scoprire nuovi giochi da scaricare senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Il servizio in abbonamento si aggiorna infatti con altri 2 giochi gratis: il primo di questi, già scaricabile da questo momento, è Crime Scene Cleaner, produzione che vi vedrà ripulire violentissime scene del crimine per nascondere le malefatte di chi vi ha assoldato.

Armati di mocio, spugna e tanta forza di volontà, dovrete assicurarvi di fare un lavoro perfetto al fine di guadagnare abbastanza soldi da poter supportare le cure mediche di vostra figlia: un interessante gioco che unisce ambientazioni raccapriccianti al "relax" di un simulatore di pulizia.

Passando invece ad ambientazioni molto più allegre e colorate, il secondo gioco gratuito del giorno è invece Tempopo, un rompicapo musicale in cui dovrete guidare le omonime creature alla risoluzione di diversi puzzle.

Ogni creatura vivente si muove a ritmo armonioso: la colonna sonora è parte fondamentale di questa opera, permettendovi non solo di configurare percorsi diversi ma allo stesso tempo di arrangiare diverse melodie dopo la fine dei rispettivi puzzle.

Come citavamo in precedenza, Crime Scene Cleaner è già disponibile per il download da adesso, sia su console che su PC.

Tempopo è invece un nuovo gioco gratis disponibile al day-one, che dovrebbe essere rilasciato intorno alle ore 16 odierne: di conseguenza, potrete scaricarlo solo con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) o PC Game Pass.

Con il piano Ultimate potrete inoltre accedere alle versioni in cloud per entrambi i nuovi giochi gratis, così da iniziare a giocare subito e senza bisogno di avviare alcun download.

Sebbene manchi ancora l'annuncio ufficiale, la prossima settimana potrebbe rivelarsi molto più interessante: pare infatti che sia in arrivo Oblivion Remastered come shadowdrop su Game Pass.