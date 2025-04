Oblivion Remastered vs Oblivion 2006: un video li confronta

L'atteso ritorno di Oblivion si mostra in una video comparativa che evidenzia il salto generazionale tra l'originale del 2006 e il remaster quasi certamente in arrivo.

Le prime immagini trapelate online hanno permesso agli appassionati di confrontare direttamente le due versioni, rivelando un lavoro di rinnovamento che va ben oltre un semplice aggiornamento grafico.

La ricostruzione dell'iconico mondo di Cyrodiil sembra seguire una filosofia di rispetto dell'opera originale (che trovate su Amazon), arricchendola però con grafica contemporanea che ne esaltano l'atmosfera senza stravolgerne l'identità.

Questo, nonostante di recente qualche fan abbia invece avuto da ridire circa l'aspetto della nuova versione.

Il canale YouTube "Cycu1" ha pubblicato una comparativa particolarmente significativa poiché utilizza scene identiche nelle stesse condizioni meteorologiche, offrendo così un confronto diretto tra le due versioni.

Le immagini, nonostante provengano da un leak e siano quindi di qualità non ottimale, mostrano chiaramente come Virtuous, lo studio incaricato del remaster, abbia praticamente ricostruito ogni elemento del gioco originale utilizzando presumibilmente l'Unreal Engine 5 come base tecnologica.

L'aspetto che salta immediatamente all'occhio è il sistema di illuminazione completamente rinnovato, probabilmente basato sulla tecnologia Lumen.

Gli ambienti interni notturni, che nell'originale apparivano piatti e privi di profondità a causa dell'assenza di tecniche di occlusione ambientale avanzate, sono ora ricchi di sfumature e contrasti che donano tridimensionalità e realismo alle scene.

Il lavoro di Virtuous va oltre l'aspetto puramente tecnico dell'illuminazione. Gli sviluppatori hanno riprogettato completamente personaggi e oggetti, aumentando notevolmente la loro complessità poligonale.

Un esempio evidente si nota nella statua presente nel secondo confronto, che mostra dettagli molto più definiti rispetto all'originale, così come nei modelli dei nemici, visibilmente più articolati e realistici.

Le superfici ambientali beneficiano ugualmente di questa ricostruzione, con texture ad alta risoluzione che sostituiscono quelle ormai datate del 2006.

L'intero mondo di gioco sembra aver ricevuto un trattamento coerente che ne preserva lo stile artistico originale ma ne aumenta esponenzialmente la qualità visiva e la ricchezza di dettagli.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il lancio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered potrebbe avvenire già nella settimana del 21 aprile, anche su Game Pass. Speriamo che la veste grafica all'altezza degli standard contemporanei non tradisca l'essenza che lo ha reso un classico del genere RPG.