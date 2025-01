Lo studio di Hi-Fi Rush è ufficialmente "rinato": «Siamo entusiasti»

Il 2025 inizia decisamente bene per Tango Gameworks, o per meglio dire Tango Gameworks Inc. che si unisce ufficialmente a Krafton e si prepara per e la storia lavorativa che arriverà dopo Hi-Fi Rush.

In un breve messaggio condiviso su X, il team di sviluppo comunica di aver ufficialmente cambiato nome in seguito all'acquisizione da parte del colosso, dando il via ufficialmente al loro "nuovo inizio".

«Lo studio Tango Gameworks è rinato come Tango Gameworks Inc., orgogliosamente unitosi a KRAFTON Inc», spiega il team di sviluppo nella nota.

Il cambio di nome, in questo caso davvero difficile da distinguere, è una notizia che sicuramente non scuoterà il mondo dei videogiochi ma per gli autori di Hi-Fi Rush segna effettivamente il primo giorno all'interno del nuovo ecosistema e condizione lavorativa.

La notizia dell'acquisizione di Tango Gameworks da parte di Krafton è stato il primo passo per ridare fiducia al team, che era stato abbandonato da Microsoft con la scelta di abbandonare Hi-Fi Rush (lo trovate su Amazon) e l'intero studio.

La notizia arriva con un messaggio per tutti i fan, ovviamente:

«Siamo entusiasti di continuare a creare giochi che portino gioia ai giocatori di tutto il mondo. Grazie per il vostro continuo supporto mentre intraprendiamo questo nuovo viaggio!»

Già in un'altra occasione il team aveva espresso entusiasmo per l'avvicendamento di Krafton, e ora è ufficiale che Tango Gameworks Inc. ha tutte le carte in regola per poter ripartire e creare i propri titoli.

È di buon auspicio anche la fiducia che Krafton ha già dichiarato di voler riporre nel team, perché Hi-Fi Rush 2 sembra che si farà in ogni caso anche se non sarà un best seller per il publisher.

E pensare che Hi-Fi Rush era anche considerato un successo da Xbox, nonostante la scelta di abbandonare il team e il franchise di conseguenza.