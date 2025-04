Il nuovo gioco Remedy avrà uno showcase tutto suo, e sarà gratis su Game Pass

Remedy Entertainment è pronta a tornare sotto i riflettori con un nuovo progetto: FBC: Firebreak, uno sparatutto cooperativo ambientato nell’universo di Control.

A meno di due anni dal successo di Alan Wake 2, che trovate su Amazon, il team di sviluppo ci riprova con un progetto fin troppo particolare.

Il titolo sarà protagonista di uno speciale livestream in programma giovedì 24 aprile alle 19:00 (ora italiana), dove verranno svelati nuovi dettagli e (si spera) anche qualche gameplay inedito.

L’annuncio è arrivato in coda al trailer “Hazards of the Job”, e da quel poco che abbiamo visto, l’atmosfera è già ben chiara: paranormale, ansiogena, e piena di misteri come da tradizione Remedy.

Ambientato nell’inquietante Oldest House, FBC: Firebreak metterà i giocatori nei panni dei Firebreaker, agenti scelti del Federal Bureau of Control incaricati di contenere minacce paranaturali in scenari ostili e instabili.

Il gioco sarà un FPS cooperativo a 3 giocatori, con ambientazioni che includono forni esplosivi e misteriose masse rosa pronte a detonarvi in faccia se solo vi avvicinate troppo.

L’obiettivo? Collaborare, sopravvivere e ripristinare l’ordine in mezzo al caos più totale.

La notizia ancora più interessante è che FBC: Firebreak sarà disponibile su Xbox Game Pass gratis fin dal lancio, previsto per l’estate del 2025.

Remedy ha confermato però che di base il gioco non è un free-to-play: ci sarà un prezzo, ma per chi è già abbonato al servizio Microsoft, sarà un'aggiunta più che gradita.

Remedy sta dimostrando una rara capacità di espandere i propri universi narrativi senza svilirli, e Firebreak potrebbe essere l’occasione giusta per sperimentare il mondo di Control in chiave multiplayer (come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima del gioco).

Certo, passare da un’esperienza così autoriale a uno shooter co-op non è privo di rischi – ma se c’è uno studio capace di rendere anche il gioco più “action” un viaggio nella mente, quello è proprio Remedy. Aspettiamo il 24 aprile con molta curiosità.