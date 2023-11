Il LEGO Collolungo di Horizon ora in offerta su Amazon!

Il Black Friday 2023 è alle spalle ed è il momento del Cyber Monday, dove stiamo evidenziando le migliori offerte disponibili.

Tra queste, vi segnaliamo l'idea regalo definitiva per i fan della saga di Horizon con protagonista Aloy: in questo momento, infatti, potete portare a casa lo splendido LEGO Collolungo a un prezzo ridotto!

LEGO Collolungo, chi dovrebbe acquistarlo?

Come dicevamo, parliamo di un regalo che è perfetto per chiunque abbia amato Horizon: Zero Dawn e/o Horizon: Forbidden West, considerando che si riprende le fattezze di uno dei robot più iconici che Aloy incontra nella sua avventura: sostituiscono le torri da scalare tipiche degli open world, affermandosi così come una presenza costante ma mai ostile sulla mappa.

Ho deciso io stessa di comprare il LEGO Collolungo, qualche tempo fa, e sono rimasta sorpresa dalla fedeltà rispetto al Collolungo all'interno dei giochi. Inoltre, pur non montando un modello di LEGO da tempo immemore, seguendo le istruzioni sono riuscita facilmente a costruire il mio Collolungo, il che lo rende adatto anche a chi di solito non maneggia i LEGO.

All'interno della confezione è possibile trovare ben 1.222 pezzi da comporre per creare la statuina, oltre al manuale di istruzioni illustrate passo passo da seguire per dare vita al vostro capolavoro. E, sì, c'è anche una mini-figure LEGO di Aloy!

Vi invitiamo anche a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

